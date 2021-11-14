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陳建利老師表示，在熬煮糖漿的過程中將大量空氣混入，使糖漿產生許多空隙，冷卻後，這些保留空隙的糖塊就是椪糖。若製作椪糖時加入小蘇打（碳酸氫鈉），因其在加熱過程中會產生二氧化碳，可使糖漿出現更多氣泡空隙，椪糖也會更蓬鬆。
此外，熬煮糖漿時，砂糖加熱至150℃以上會發生一連串的化學變化，讓原本透明的糖漿轉變為帶焦糖香氣的褐色糖漿，這個過程稱為「焦糖化反應」。
臺、韓製法相同 戳下形狀增食用樂趣
臺、韓兩地的椪糖製作方式大抵相同，臺灣椪糖的作法是讓膨脹的糖漿與容器一起靜置，冷卻定型後，再稍微烤熱容器底部脫模即完成；韓國椪糖的作法，則是將膨脹的糖漿倒在平面上，以壓餅器等平面器具把糖漿壓成扁平，再以各種形狀的模具輕壓糖漿表面，讓椪糖上印有特殊形狀，在食用前可以用牙籤或餐具試著戳下形狀，增加食用樂趣。
製作椪糖過程 留意食安要點
陳建利老師提供幾個居家自製椪糖的食安建議，首先，小蘇打務必選用食品級的產品，可至合法的食品材料行、烘焙材料行購買，購買後保存在陰涼乾燥的地方，避免吸濕受潮結塊發生；家中砂糖若有吸濕結塊等變質現象，則不可繼續使用。
此外，加熱糖漿時，注意不要把糖漿煮燒焦，燒焦所產生的物質對人體健康有不良影響；煮糖漿的器皿或勺子，須留意是否為食品級耐熱容器，也勿使用罐頭、鋁罐、不耐熱、非供食品使用的容器具來加熱糖漿、製作椪糖。
資料來源：健康醫療網 全民瘋《魷魚遊戲》戳椪糖！ 椪糖科普教學看這
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