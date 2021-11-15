利比亞下月選總統　已故強人格達費之子登記參選

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除塞夫之外，今年總統大選中其他預料將參選知名人士還包括軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）、現任總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah），以及國會議長沙雷伊薩（Aguila Saleh Issa）。
儘管利比亞國內多數派系和外國勢力都公開支持12月24日的大選，但由於各方仍就大選規則和時程爭執不休，目前尚無法確定本次投票能否如期舉行。
本週出訪法國的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）12日與法國、利比亞、德國、埃及領袖在巴黎召開的會議中同意，將針對破壞或阻礙利比亞選舉者實施制裁。不過，究竟哪些人有資格參選利比亞總統，迄今仍無共識。
分析人士認為，塞夫不容易在本屆大選中取得領先優勢。儘管對許多利比亞人仍對格達費時代記憶鮮明，但塞夫與其他前政權時代的政治人物都失勢已久，很難像競爭對手一樣爭取大批民眾支持。
塞夫的父親、強人格達費（Moamer Kadhafi）2011年遭北大西洋公約組織（NATO）支持的反抗運動推翻並殺害後，利比亞陷入近10年的動亂衝突，期間國內一直為軍閥與武裝團體輪流把持，各地衝突不斷，2014年國家分裂為水火不容的兩派陣營。
目前，獲國際承認的全國團結政府（GNA）位在西部的黎波里（Tripoli），敵對的利比亞國民軍（LNA）則盤據東部大城班加西（Benghazi）。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101114