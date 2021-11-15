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臺北市政府衛生局黃世傑局長表示，許多國內、外研究已證實吸菸是導致癌症、心血管與肺部等疾病之危險因子，所有癌症的死亡有30％與吸菸行為有關。另外，近年電子煙等新興菸品在全球掀起波瀾，許多業者更運用可愛的包裝及特殊風味或水果等多口味煙油，吸引民眾吸食電子煙。
慢性阻塞性肺病 多與菸品有關
依據國民健康署資料顯示，國人十大死因中，有7項與吸菸有關，其中屬於慢性下呼吸道疾病的慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，簡稱「COPD」），對於病人的呼吸系統、工作能力及生活品質會造成長期嚴重影響，當中約有九成個案由「吸菸」及暴露「二手菸」引起。
COPD初期症狀不明顯 出現「喘」要當心
臺安醫院吳憲林醫師表示，COPD起初症狀不明顯，通常在運動的時才發現體能變差，一段時間後變成爬樓梯，甚至連走路、吃飯都會喘；有些人在確診COPD後就插管接呼吸器，直到終生都無法脫離。
絕大多數的「COPD」病患是因長期吸菸造成，少數病患因在職場、家中暴露二手菸或空氣污染，或是因呼吸道感染、氣喘造成；另外，電子煙也會造成呼吸道慢性發炎與痰多，增加肺阻塞的風險。
北市府修訂要點 新興菸品實施
為積極防制新興菸品危害市民健康，臺北市政府衛生局已訂定「臺北市政府各機關學校禁用新興菸品實施要點」，明定臺北市各機關、學校（含所轄場館）及公務車輛內全面內禁止使用類菸品及其他菸品等新興菸品，並擬定「臺北市新興菸品管理自治條例」（草案），明定未滿法定吸菸年齡者不得使用新興菸品、任何人不得提供新興菸品予未滿法定吸菸年齡者（目前為18歲）、禁止使用販售新興菸品場所等，營造臺北市無菸環境。
資料來源：健康醫療網 一確診COPD恐終身無法脫離呼吸器！ 危險因子曝光
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