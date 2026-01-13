結果顯示成功率僅有42%，與金州勇士（Golden State Warriors）球星S.柯瑞（Stephen Curry）的三分球命中率相當。儘管如此，部分球隊如洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）與密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）仍藉此奪冠，證明了只要操作得當，高風險也能換來高回報。

太陽在2023年為了得到K.杜蘭特（Kevin Durant），送出了M.布里吉斯（Mikal Bridges）與C.強森（Cam Johnson）及大量選秀權，卻僅換來三次季後賽中的一次系列賽勝利

▲洛杉磯湖人2019年用B.英格拉姆（Brandon Ingram）等年輕資產換來A.戴維斯（Anthony Davis）的交易被評為「重大成功」。（圖／美聯社／達志影像）

交易案 (年份) 獲得球星 評級 關鍵原因/後續影響 籃網 (2013) P.皮爾斯、K.賈奈特 重大失敗 送出的選秀權變成雙探花，球隊僅短暫打進二輪。 湖人 (2019) A.戴維斯 重大成功 贏得2020冠軍，並為後續引進唐西奇鋪路。 快艇 (2019) P.喬治 重大失敗 送出的SGA成為MVP，球隊未達奪冠預期。 火箭 (2019) R.衛斯布魯克 小幅失敗 雙MVP組合僅維持一季，球隊隨後進入重建。 公鹿 (2020) J.哈勒戴 重大成功 交易後首季即奪冠，關鍵防守功不可沒。 籃網 (2021) J.哈登 重大失敗 三巨頭因傷病與場外因素迅速解體。 老鷹 (2022) D.默里 小幅失敗 雙後衛陣容效果不佳，後續轉賣至鵜鶘止損。 灰狼 (2022) R.戈貝爾 重大成功 締造隊史最成功時期，防守體系升級。 騎士 (2022) D.米契爾 小幅成功 米契爾入選年度第一隊，球隊例行賽戰績優異。 太陽 (2023) K.杜蘭特 重大失敗 耗盡資產僅換來一次系列賽勝利。 太陽 (2023) B.比爾 重大失敗 陣容適配性差，最終買斷合約收場。 尼克 (2024) M.布里吉斯 待定 需視能否打進總冠軍賽而定。 馬刺 (2025) D.福克斯 成功 戰績西區第二，且交易代價相對合理。 魔術 (2025) D.貝恩 待定 球隊表現目前低於預期。

NBA球星身價水漲船高，動輒涉及四枚以上首輪選秀權的「梭哈式」交易日益普遍。然而，根據資深球評Z.克拉姆（Zach Kram）發布的最新專欄分析，這類孤注一擲的豪賭並非總是物超所值。該文深入剖析了自2013年以來14筆震撼NBA美國職籃（National Basketball Association）的重磅交易，在這份報告中，鳳凰城太陽（Phoenix Suns）近期的大手筆操作被視為反面教材。，被評為「重大失敗」。更慘的是隨後引進B.比爾（Bradley Beal）的交易，不僅陣容適配性極差，太陽最終甚至在去年夏天不得不買斷比爾剩餘的合約，這筆交易被認定為無法挽回的錯誤。同樣被列為「重大失敗」的還有洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）在2019年引進P.喬治（Paul George）的交易。雖然當時是為了招募K.雷納德（Kawhi Leonard）加盟的必要之舉，但快艇送出的籌碼S.吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）隨後成長為年度MVP及總冠軍賽MVP，加上附送的選秀權變成了全明星等級的J.威廉斯（Jalen Williams），讓這筆交易在後見之明下顯得代價過於高昂。此外，布魯克林籃網（Brooklyn Nets）在2013年換來P.皮爾斯（Paul Pierce）與K.賈奈特（Kevin Garnett）的操作，因送出了後來選中J.布朗（Jaylen Brown）與J.塔圖姆（Jayson Tatum）的選秀籤，至今仍是失敗交易的教科書案例。並非所有豪賭都以悲劇收場。同樣獲得「重大成功」評價的還有明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）引進R.戈貝爾（Rudy Gobert）的交易，雖然當時備受質疑，但灰狼近兩年贏下的季後賽系列賽次數已超越隊史過去總和，證明了戈貝爾對球隊防守體系的巨大貢獻。至於近期的交易案，福克斯目前場均貢獻21分，助馬刺高居西區第二，且馬刺付出的代價相對低廉。反觀奧蘭多魔術（Orlando Magic）為了得到D.貝恩（Desmond Bane，身高約196公分）所做的交易，因球隊目前表現低於預期，評價仍為「待定」。整體而言，雖然選秀權的實際回報平均僅約第18順位，但交易球星後喪失的薪資空間與陣容彈性，才是各隊總管在按下交易按鈕前必須深思的隱形成本。