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臺北市立聯合醫院中興院區眼科蔡宜倫主任表示，109年在聯合醫院附設大同及中山院外門診部篩檢的459人中，糖尿病患者的比率佔19.6%，而其中1年內未接受眼底檢查的糖尿病人有84.4%。門診中，曾有1位患者因眼底檢查結果異常，才知道自己罹患糖尿病，因此提醒糖尿病人務必定期做眼底檢查。
加強控糖5項目 定期追蹤很重要
臺北市政府衛生局黃世傑局長提醒，糖尿病人應定期檢測糖化血色素、空腹血脂、尿液微量白蛋白、眼底檢查以及足部照護、體重控制及營養衛教等，以預防併發症的發生；並且掌握「控糖五撇步」來穩定控制血糖：
1.健康飲食要「三少一高」：訂定個人化的飲食計畫，並注意三少一高之原則（少油、少鹽、少糖及高纖飲食），以達控制血糖之目的。
2.規律運動要「週週150」：每週至少150分鐘身體活動，減少久坐型態。
3.控制體重要「減輕負擔」：營養師及衛教師指導下控制體重，減少肥胖威脅。
4.規律服藥要「按時規律」：醫囑指示規律服藥，告知新醫師服藥情形，以降低不必要的藥物交錯及干擾血糖控制。
5.監測血糖要「規律自主」：養成自我血糖監控習慣，確保血糖在正常範圍。
資料來源：健康醫療網 糖友「5撇步」加強控糖 眼底篩檢不輕忽
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