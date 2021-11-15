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糖友「5撇步」加強控糖　眼底篩檢不輕忽

糖友「5撇步」加強控糖　眼底篩檢不輕忽
糖友「5撇步」加強控糖　眼底篩檢不輕忽

健康醫療網

2021-11-15 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】依據美國眼科醫學會於2016年發表的糖尿病的視網膜病變的臨床指引表示，全球糖尿病性視網膜病變盛行率為10.2%，全球40歲以上的族群平均的視網膜病變盛行率則為高達34.6%。而根據糖尿病學會於2019年發表的臺灣糖尿病年鑑顯示，2000年至2014年糖尿病患視網膜病比率由3.31%上升至3.73%，而視力受損與失明比率為0.32%，因此可知糖尿病人眼底檢查的重要性。

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定期眼底檢查　維護糖友視力

臺北市立聯合醫院中興院區眼科蔡宜倫主任表示，109年在聯合醫院附設大同及中山院外門診部篩檢的459人中，糖尿病患者的比率佔19.6%，而其中1年內未接受眼底檢查的糖尿病人有84.4%。門診中，曾有1位患者因眼底檢查結果異常，才知道自己罹患糖尿病，因此提醒糖尿病人務必定期做眼底檢查。

加強控糖5項目　定期追蹤很重要

臺北市政府衛生局黃世傑局長提醒，糖尿病人應定期檢測糖化血色素、空腹血脂、尿液微量白蛋白、眼底檢查以及足部照護、體重控制及營養衛教等，以預防併發症的發生；並且掌握「控糖五撇步」來穩定控制血糖：

1.健康飲食要「三少一高」：訂定個人化的飲食計畫，並注意三少一高之原則（少油、少鹽、少糖及高纖飲食），以達控制血糖之目的。

2.規律運動要「週週150」：每週至少150分鐘身體活動，減少久坐型態。

3.控制體重要「減輕負擔」：營養師及衛教師指導下控制體重，減少肥胖威脅。

4.規律服藥要「按時規律」：醫囑指示規律服藥，告知新醫師服藥情形，以降低不必要的藥物交錯及干擾血糖控制。

5.監測血糖要「規律自主」：養成自我血糖監控習慣，確保血糖在正常範圍。



資料來源：健康醫療網 糖友「5撇步」加強控糖　眼底篩檢不輕忽

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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