我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市萬華區健康服務中心主任紀玉秋表示，「得舒飲食（DASH）」是一種降低高血壓的飲食。其是一種全方位的飲食方式，原理是使用高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維及豐富的不飽和脂肪酸，搭配多種營養素促進身體健康，達到降血壓目的。
在各大類食物選擇上，得舒飲食基本上有幾項原則，包括選擇全穀根莖類、每天攝取 5 份以上蔬菜及 5 份以上水果，多喝低脂乳、紅肉換白肉、吃堅果用好油等；此外建議高血壓患者在選用得舒飲食時，仍應諮詢營養師。
六道飲食上菜 營養美味滿點
佳音營養諮詢中心梁風琦營養師表示，設計的6道食譜中，「芝麻牛奶雪泥冰」結合2種高鈣食物一杯直接滿足50%的每日鈣質建議攝取量；「摺疊海苔飯包」運用海苔、紫米等12種多元食材，充分達到吃高纖全榖、以白肉（鮪魚）取代紅肉，及選用芝麻油等不飽和油脂類，讓健康美味也可輕鬆帶著走；「浪漫綠拿鐵」以無糖豆漿為基底，搭配各式蔬菜及水果製成營養蔬果汁，除了高纖、高鉀外，更提供適量的蛋白質，補足所需體力。
另外，「起司番茄盅」一顆番茄盅含有豐富的鈣質、蛋白質及鉀離子，能一次補足約1/4的每日營養需要量；「低鹽莎莎醬」自製莎莎醬比起市售莎莎醬「鈉」含量降低80%，更是佐餐的高纖開胃小菜；「莓果燕麥餅」選用各式高纖食材製作美味及健康兼具的日常點心。
資料來源：健康醫療網 「得舒飲食」降低高血壓 6道食譜跟著做
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊