通膨疑慮籠罩　央行提5大關鍵問答釋疑

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由於通膨會傷害貨幣購買力，對固定收入或弱勢族群等衝擊尤深，因此，央行須關心通膨、致力於維持物價穩定，以維護民眾的購買力，並降低民眾對於相對價格與未來物價水準的不確定性，做出適當的經濟決策，此有助於降低資源配置效率的扭曲、提升經濟效率，進而促進可持續成長。
但為何民眾對通膨的感受與官方CPI統計數字有距離？央行解釋CPI代表所有家庭購買消費性商品及服務價格變動的平均情況，CPI的變動可能與民眾對物價變化的實際感受有落差。例如今年10月台灣CPI年增率為2.58%、核心CPI年增率為1.43%，但17項重要民生物資CPI年增率則為3.07%，較CPI年增率為高。此外，如按購買頻率觀察，「每月」至少購買一次的商品漲幅更高達5.52%，主因油料費、水果及蔬菜價格漲幅高，超過CPI年增率的兩倍。
因此，對一般民眾，尤其是低所得階層，這些生活中較重要、較常購買的商品價格漲幅較大，亦使彼等對物價上漲的感受更深。然而，究諸實際，購買這些商品項目的生活負擔占整體生活成本的比重，其實並沒有那麼大，而近期這些民眾購買頻率高的商品價格漲幅高，亦與去年基期較低有關。
為嚴防商家趁機囤積哄抬、操縱物價，央行表示行政院也已在10月間啟動「穩定物價小組」運作機制，加以今年電價不調整及油電價格平穩機制已適時啟動，應有助降低通膨預期。日前經濟部亦與主要超市賣場取得共識，將自本週起至年底前，設民生商品抗漲區域並明顯標示資訊，避免因預期心理引起價格波動，也有助消弭民眾恐慌。
至於央行為何強調核心通膨率的重要性？央行說，除關注所有項目的CPI外，亦關注不含蔬果及能源價格的核心CPI，主要是因蔬果價格易受短期因素如天候等影響，對於這些影響物價的暫時性或短期因素，央行不應貿然作出反應，否則將使經濟波動更大。因此，在判斷有無通膨壓力時，必須同時檢視這兩者。
央行也說明，如回應CPI中這些屬暫時性或短期變動的項目，例如豪雨、颱風所導致的蔬果價格上漲，而採緊縮性貨幣政策立即提高利率，貨幣政策的效果須經一段時間才會顯現，況且這些短期影響物價因素很快就會消失，在貨幣政策效果尚未顯現之際，蔬果價格早已回落，屆時是否又要降低利率？
因此，央行主要關心中長期的通膨率走勢，聚焦於研判導致長期物價不穩定的因素，並做出適當回應；若央行伴隨短期因素的波動而頻繁地調整貨幣政策，反而會加重經濟波動，而今年前10月台灣核心通膨率為1.26%，顯示台灣目前的通膨仍屬溫和。
對於央行為何認為近期通膨率走高應屬短期現象？央行認為通膨率的預測雖具不確定性，惟根據目前央行所掌握資訊，近期通膨率走升應屬短期現象，此與國際間主要央行如Fed、ECB及BoE等的看法一致。國際間政策制定者大抵認為，伴隨新冠肺炎（COVID-19）疫情所致的特殊因素趨緩，供應鏈瓶頸將於明年下半年漸獲緩解、商品供需不平衡的現象亦將逐漸消除，通膨率亦可望趨穩。
央行強調，目前台灣社會物資充裕、受供應鏈衝擊問題尚不顯著，且長期以來維持通膨率低且穩定的結構性因素仍在，如全球化、自動化及電子商務興起等因素導致供給面成本下降、公共費率水、電費、大眾運輸費用平穩、制約通膨預期的貨幣政策機制並未改變。此外，台灣沒有類如主要國家政府債務貨幣化的問題，這些有助物價穩定的因素，短期內應不至於鬆動。
那為何經濟學家大多認為通膨率溫和上漲是好的？央行也解釋，經濟學家大抵認為溫和上漲的通膨率，如通膨率介於1%至3%或平均約為2%，有利於經濟成長。例如在通膨率溫和上漲的情況下，企業較有可能獲利，因而將較願意進行投資、增加雇用員工，有助於生產力獲益、就業創造與可持續成長，並帶來良性循環；反之，若出現物價持續下跌的通縮現象，因民眾恐延後消費，導致廠商存貨增加，企業將不願進行投資，甚至可能減薪、裁員，經濟成長亦將萎縮，不利人民福祉的提升。
根據國際經驗顯示，低且穩定的通膨有利於各經濟部門做出健全的經濟決策，創造一個對產出、就業及所得穩健成長的有利環境，是提振人們對貨幣價值的信心、促進強勁的經濟表現，以及提升生活水準的最佳方法。