我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師王俞鈞醫師表示，慢性鼻竇炎在定義上為臨床症狀持續超過3個月，其主要症狀為鼻塞、鼻腔內膿鼻涕、嗅覺異常、臉部腫脹感或疼痛，次要症狀有頭痛、發燒、口臭、咳嗽、耳部腫脹疼痛、牙痛等。
鼻竇炎先安排檢查 藥物或手術治療
病人就診時會視情況安排內視鏡檢查及影像學檢查，評估鼻道鼻竇內有無混濁分泌物、水腫、發炎、長鼻息肉、結構異常造成組塞。治療方面，通常優先以藥物治療，藥物治療無效則須考慮接受手術治療。若慢性鼻竇炎沒有適時接受治療則有機會產生嚴重併發症，如眼部蜂窩性組織炎、眼眶眼內膿瘍、腦膜炎、腦膿瘍等，可能會失明甚至致命。
3D立體定位導航 精準切除病灶
王俞鈞醫師說明，手術是以鼻竇內視鏡微創手術治療為主，但鼻竇構造複雜，鄰近腦部、頸動脈和視神經，一旦不小心恐傷及重要部位，若搭配精準定位病灶的3D立體定位導航系統，更能有效清除病灶及減少手術併發症。目前3D立體定位導航已納入健保給付，符合健保適應症則不需要額外自費，更造福更多慢性鼻竇炎病人。
防慢性鼻竇炎復發 規律生活作息很重要
王俞鈞醫師提醒，慢性鼻竇炎為容易復發的疾病，病人平時應保持規律運動習慣、多補充水分、遠離空氣汙染、不抽菸、遠離二手菸、控制過敏症狀、鼻腔沖洗，如有不適症狀持續，應盡快就醫，有助於降低慢性鼻竇炎復發機會及避免進展成嚴重併發症。
資料來源：健康醫療網 鼻塞、口臭、頭痛超過3個月 當心慢性鼻竇炎惹禍
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊