曾遭壯漢當街找碴！美女醫談台中馬路文化：狠踩油門反擊
台中近日頻傳惡煞暴打案件，日前一名宋姓大學生因行車糾紛遭圍毆暴打至顱內出血，掀起社會對台中治安的疑慮，美女名醫吳欣岱15日在臉書上，自曝過去在台中榮總時，也曾有過馬路糾紛，但當時年輕氣盛的她，面對路邊找碴的凶神惡煞也沒在怕。
編輯中心／綜合報導
2021-11-16 11:09:57
近來台中治安掀起社會一片議論，血管外科醫師吳欣岱15日在臉書上，與網友分享一則過去他在台中榮總服務時，所發生的一起馬路糾紛案件。吳欣岱有感而發表示，以馬路上的文化來說，台中真的是全國腎上腺素濃度最高的都市，她指出，交流道的寬度一般是讓一台車通過的，在台中她目睹過不只一次兩台車死不相讓，硬要並排著開下交流道的。
吳欣岱自曝她年少輕狂也有各種叛逆事蹟，都是在台中發生的，其中一樣也是馬路糾紛，她表示，台中榮總附近有一線道最右邊是純右轉道，但很常會有機車停著等直行的，而當時剛下班的她，有次就見到一名壯漢停在那，他按下喇叭示意沒想到壯漢反放下側柱走向她，滿臉凶神惡煞一副找碴樣。
吳欣岱說，當時還沒生小孩，說真的個性也是蠻衝的，她心裡只想「老娘剛剛才鋸了幾個胸骨，濺的滿臉是血會怕你？」，就左腳踩煞車右腳催油門，打算他再走近一點她就要撞下去。
反倒壯漢聽到催油門的聲音越來越大，腳步氣勢就越來越弱，最後就在離吳欣岱車子保險桿五公尺的地方回頭了。吳欣岱直言，雖然當下是年輕氣盛這樣搞，現在回想覺得若遇到這種事可能也只能這樣做，「不然要邊被打邊等警察來嗎」。（編輯：林莞茜）