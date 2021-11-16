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臺大醫院心臟科游治節醫師指出，近年來由於心臟內超音波的興起，醫界開始使用心臟內超音波來引導心房中膈穿刺、協助導管操控、監測心臟狀態，可以將輻射量降到最低，並可能及早發現併發症而及早處置，大幅提升手術病患安全。
心臟內超音波 減少輻射暴露量、增安全性
游治節醫師說明，心臟內超音波以即視（real-time）的方式，在整個心房中膈穿刺的過程當中，全程觀看穿刺的過程，引導穿刺針行進的方向，避免穿刺針觸碰到不該觸碰的部位，自然避免心房中膈穿刺可能遇到的併發症，提升心房中膈穿刺的安全性，也避免輻射的暴露，對於一些特殊狀況的心臟，例如心房中隔較厚或較柔軟的病患，在提高安全性的同時也增加穿刺的成功率。
配合3D定位系統 增加精準度
一般在執行心房顫動手術之前，會讓病患先做好心臟的電腦斷層，藉以了解心臟的細部結構，有助於電燒手術的提前規劃，然而電腦斷層要看清楚心臟結構必須注射顯影劑，電腦斷層本身也有一定的輻射暴露量，更重要的是，心臟大小在不同的時間點因為不同的體液狀態而可能會有不同，而電腦斷層的攝影往往與手術日期有相當的差距。
因此，游治節醫師強調，手術現場使用心臟內超音波可將超音波看到的即時影像與3D定位系統結合，可協助醫師精準電燒的位置，以提升手術成功率及減少不必要的併發症。
資料來源：健康醫療網 心房顫動電燒手術憂併發症 心臟內超音波及早偵測
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