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傳統治療上，肺癌末期的基因Epidermal growth factor receptor（EGFR）突變病人會採取標靶tyrosine kinase inhibitor（TKI）治療，往往初期效果不錯，但終究使用標靶藥物到後來還是有drug resistance抗藥性的產生。當有抗藥性之後有部分人使用第三代的藥物或許還能夠延長生命一陣子，但終究還是會再走上抗藥性這一條路。
不幸地是，EGFR突變的這一群晚期肺癌病人，使用免疫治療Immunotherapy效果不佳，所以在藥物產生抗藥性之前給予更有效果的治療是相當重要的。
標靶藥物縮小腫瘤 根治性手術或放射治療增痊癒率
當這類病人在使用標靶藥物達到tumor response腫瘤縮小的時候，給予curative-intent根治性的手術或者是放射治療，將剩餘的有可能產生抗藥性的腫瘤予以清除，是可以有效增加存活率達到痊癒的可能性。
一直以來國際上並無好的大型臨床研究證明此方式比「使用標靶藥物直到產生抗藥性」有更好的存活率，羅東博愛肺癌團隊鍥而不捨的研究下發現，這樣的治療確實能夠提高部分病人兩倍存活率 。
治癒性局部治療 提高晚期肺癌患者存活率
羅東博愛醫院腫瘤中心主任吳思遠副教授表示，此研究是全球上第一篇以證據醫學的角度建構初步的臨床研究發現，證實對晚期肺癌病人即時給予治癒性的局部治療可以顯著提高病人的存活率。羅東博愛肺癌團隊已達國際治療水平，肺癌團隊研究受國際肺癌頂尖期刊Lung Cancer認同與刊登 ，為這類的病人尋找出一個更好的臨床解決路徑。
資料來源：健康醫療網 晚期肺腺癌有望延長2倍存活率！ 羅東博愛醫院研究受國際期刊認同
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