肺阻塞易與感冒混淆！咳痰喘超過三週要注意！醫教一分鐘登階檢測肺功能

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台灣胸腔暨重症加護醫學會理事暨台大醫院內科部王鶴健理事長表示，肺阻塞疾病照護在政府及學會推廣疾病衛教及肺阻塞之整合型照護計劃下，已從十大死因排行中下降至第八位；根據統計，台灣四十歲以上國人肺阻塞盛行率約6.1%至9.5%，但就診率僅2.1%。為了讓民眾更了解肺阻塞，學會除了發展「一分鐘登階」評估肺阻塞風險，今年更邀請民眾票選具象化視覺，最終以「肺阻塞如同隨時身處在汽機車廢氣中，讓人喘不過氣」讓民眾最有感，提醒大家只要有相關症狀應立即就醫檢查。
以為只是單純老化？你認識肺阻塞嗎？
台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務召集人、台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基表示，最新調查發現，逾4成民眾不認識肺阻塞，有近5成出現持續三週以上咳、痰、喘等疑似症狀也不會尋求醫療協助。多數民眾認為症狀沒有很嚴重、不會影響日常生活，甚至視為年紀增長的正常現象。
由於肺阻塞初期較無明顯症狀，甚至容易和一般感冒混淆，但感冒的症狀並不會持續出現；此外因應疫情期間大家有配戴口罩的習慣，在日常運動、走路、爬樓梯都可能會有戴不住口罩的問題，而肺阻塞患者因肺功能相對較差，配戴口罩時較一般人更容易出現頭暈、頭痛等症狀，導致難以長期配戴口罩。
一分鐘登階＋咳痰喘初步評估 遠離肺阻塞威脅
台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員、彰化基督教醫院林慶雄副院長指出，肺部功能一旦損傷幾乎無法逆轉，當肺阻塞發生重度急性惡化，兩個月內死亡率更高達20%。現行肺阻塞診斷主要以肺功能機器進行檢測，較耗時且需專業人員操作，為了幫助肺功能篩檢能更為普及，學會目前正積極發展肺阻塞簡易篩檢方式，希望找出更多早期患者，及早介入治療。鼓勵平時透過「一分鐘登階」進行自我肺功能檢測，若一分鐘無法爬完80階階梯(約四層樓)，且合併持續三週以上的咳、痰、喘症狀，則可能有肺阻塞風險，務必及早就醫檢查開始治療。
- 30階以下：若爬不到30階就喘到爬不下去，可能是肺阻塞高風險族群，建議盡快至醫療院所適當科別檢查
- 30-50階：可能是肺阻塞中度風險族群，請持續注意肺部健康
- 50-80階：是肺阻塞低風險族群，請繼續往超越80階邁進
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