頻尿、夜尿、一直跑廁所？醫指常見１０原因，３種情況盡早檢查！

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我有頻尿嗎？醫：早８晚１屬正常範圍。
程威銘醫師表示，若認為自己有頻尿情況，可先檢視排尿是否正常。一般人正常排尿的情況，通常約為每兩個小時排尿一次，以一天24小時、活動時間16小時、睡眠時間8小時來看，排尿次數約在８次左右算合理範圍，而晚上睡眠時因為沒有飲食，因此會期許沒有排尿的情況，合理範圍約1次，當然也視生活習慣而定，若已超出範圍，則建議可先檢視生活中的可控因素。
頻尿、尿多常見10大原因。醫：留意疾病、構造因素！
可控因素：
影響排尿的可控因素，除了緊張、不安等情緒以外，最主要就在於飲食，除了飲水量，也包括了飲食型態。飲食型態影響腎臟運作，腎臟會濃縮水分，不會將水分完全排出，若前一天吃麻辣鍋，隔天就較常見容易有水腫情況，反之，飲食較清淡者尿量便會比較多，因此若觀察為此因素可稍微放心，畢竟重鹹飲食不利健康。而茶、咖啡、可樂、啤酒等飲品，除了具有利尿效果，也會讓膀胱較為敏感，頻尿者若平時就有飲用習慣，自然得斟酌調整或是避免。
除此之外，頻尿的原因也可能和排尿習慣有關，許多民眾因了解憋尿對身體不好，便一有尿意就去上廁所，這雖然不會影響到身體健康，尿也憋得住，但就成了一個習慣。若沒影響生活倒是無所謂，若影響生活，適度的調整即可。
疾病、構造因素：
程威銘醫師表示，若上述可能因素皆排除，再來就得合理的懷疑是否與器官異常、疾病等有關。例如長期憋尿易引起膀胱過動症，又或是因老化、糖尿病、中風、脊椎損傷、憋尿等因素，使得膀胱出現膀胱容量變小的情況，原本容量約為400~500c.c的膀胱僅剩300c.c，也就容易出現頻尿，另外也包括了膀胱無力，膀胱無力會因為無法完全排出尿液，間接也使得膀胱容量減少，例如500c.c的尿量僅排出200c.c，還有300c.c在體內，下次能裝水分上限也就減少，排尿間隔時間自然也會減短，形成頻尿的情況。而男性的攝護腺肥大、攝護腺癌，或是女性的子宮肌瘤、子宮頸癌等，也可能出現頻尿。
在上述當中，膀胱無力或長期憋尿等，尿液在體內積久了，除了得留意細菌感染並擴散至腎臟引起腎盂腎炎外，也得留心尿液可能逆流至腎臟，使得腎臟受損，不論何者都對腎臟不利。
頻尿再觀察一下？醫：３種情況盡早檢查！
程威銘醫師提醒，頻尿的情況不單考量的是生活是否受到影響，也包潛在風險及後續影響。因此即便許多人會多作觀察、僅在主觀認為生活嚴重受到影響才會就醫檢查，但還是提醒，若在排除可控因素後未獲得改善，或頻率已超出合理範圍，又或是觀察到不尋常的症狀，都建議及早就醫，像是攝護腺癌及腎盂腎炎等較嚴重疾病，就有可能出現的血尿，而膀胱無力常見出現的小便變慢、變細、斷斷續續等情況，這些都需要盡早介入治療。而若檢查無礙，則視個人情況適度調整生活即可。