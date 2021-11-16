▲ 全球唯一 5 種動力 10 個等級！Lexus 全新 NX 166 萬起預售啟動

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全新 NX 除了換上全新的 Lexus 設計語彙外，NX 也是第一款採用「L E X U S」車尾 logo 的車款，此外，為呼應 Lexus 電動化時代的來臨，NX 也導入品牌首款插電式油電複合動力 NX 450h+（PHEV），攜手動力大幅強化的油電複合動力 NX 350h（HEV），共同打造新一代電動化軍團；Lexus 原廠為滿足全球市場需求，NX 350 搭載全新開發 2.4 升渦輪引擎及全時四輪傳動系統，帶來全新駕馭感受；而在入門選擇的部份，未在全球首發動力之列的 NX 200，經由總代理和泰汽車積極向原廠爭取下，同步強勢回歸，惟因專屬為台灣市場開發，生產時程將會較其它動力版本晚 1 至 2 個月；除此之外，亦導入搭載 2.5 升自然進氣引擎之車型 NX 250，提供喜愛自然進氣且有較大動力需求之汽油車主選購。
豪華兼具跑格 科技融合款待
外觀部份，全新 NX 車身尺碼較現行款再放大，長寬皆增加 2 公分，高則增加 1.5 公分，軸距亦增加 3 公分。車身造型上也在原本稜角分明線條中，融入部份平滑的弧線設計，並搭配全新 18 吋及 20 吋鋁圈。NX 為首款車內導入 TAZUNA 全環繞駕駛座艙概念的車款；透過整合多功能方向盤、儀表板、HUD、中控螢幕及常用操作按鈕，以駕駛導向安排，將駕駛的視線及身體移動降到最低，減少分心所造成的意外風險。座艙內的另一大亮點，就是於高規車型所搭載的14吋超大觸控螢幕，提升車室科技氛圍外，更優化各項功能、選單及使用者介面，讓操作邏輯更貼近於一般智慧型手機的使用經驗。
LSS+ 3.0 智動全進化
全新 NX 全車系標配 SEA 安全離座輔助，透過全新導入的 E-Latch 電子式門把，結合 BSM 盲點偵測警示系統，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險。
台灣總代理和泰汽車為了進一步滿足各式各樣消費族群的需求，成為全球唯一一口氣導入 5 種動力的國家，提供 10 個不同等級設定，動力等級設定及預接單價敬請參考下表，即日起接受消費者搶先預訂。
*建議售價將於上市後正式公告，多退少不補
車型
等級
預接單價 (萬元)
|NX 450h+
F SPORT 版
279萬
豪華版
235萬
|NX 350h
旗艦版
255萬
頂級版
225萬
豪華版
205萬
|NX 350
F SPORT 版
255萬
|NX 250
頂級版
202萬
豪華版
192萬
|NX 200
豪華版
176萬
菁英版
166萬