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做工的車，Honda第二代自駕工作車〈AWV〉成功試運行！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-16 22:55:20

Honda在2018 年拉斯維加斯國際消費電子展中首次推出自駕工作車Autonomous Work Vehicles 〈AWV〉概念車，具有堅固耐用載台，在配上先進的自動駕駛技術，並在美國新墨西哥州的 Black & Veatch的建築基地獲得運行驗證，如今第二代AWV亮相，並且也在日前成功上線試運行。

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在此之前，Black & Veatch是一家專注優化施工技術與創新的工程公司，Honda AWV便投入該公司工程中，藉由實際於工程場域中試驗AMV的相關數據與經驗，而Black & Veatch也藉此機會獲取自駕工作車對於提升工程效率的可行性。

在與Black & Veatch合作獲得良好成效後，Honda再推出第二代AWV，其外型就像是敞篷貨車，同樣以GPS導引，並利用雷達與光達等技術偵測周邊障礙物，以及利用3D立體攝影機進行遠距離偵測，輔助操控車輛，並有著399kg的承載能力，並還有750kg的拖曳能力，採用電力驅動的二代AWV，續航力達45km，以120V電源充電需時6小時；接下來新AWV將投入一座正在施工建設中的太陽能電場工地進行運行，為此，Honda繪製了1,000英畝場域的高清地圖，建設方Black & Veatch可以在平板電腦或一般電腦將多輛AWV的工作路線設定完成後傳上雲端，AWV即會依據設定運送建材與補給品，在先前的運行中，AWV幾乎可以完全在預設點間運行，誤差僅有幾公分。

Honda相信本次AWV成功試運行，Honda也可藉此經驗開發各種不同的自駕工作車，提供不同產業節省能力與更安全的工作移動平台選擇。也許在未來，這些會自己行走的「做工的車」，會漸漸取代「做工的人」！

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