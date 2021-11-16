做工的車，Honda第二代自駕工作車〈AWV〉成功試運行！

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在此之前，Black & Veatch是一家專注優化施工技術與創新的工程公司，Honda AWV便投入該公司工程中，藉由實際於工程場域中試驗AMV的相關數據與經驗，而Black & Veatch也藉此機會獲取自駕工作車對於提升工程效率的可行性。
在與Black & Veatch合作獲得良好成效後，Honda再推出第二代AWV，其外型就像是敞篷貨車，同樣以GPS導引，並利用雷達與光達等技術偵測周邊障礙物，以及利用3D立體攝影機進行遠距離偵測，輔助操控車輛，並有著399kg的承載能力，並還有750kg的拖曳能力，採用電力驅動的二代AWV，續航力達45km，以120V電源充電需時6小時；接下來新AWV將投入一座正在施工建設中的太陽能電場工地進行運行，為此，Honda繪製了1,000英畝場域的高清地圖，建設方Black & Veatch可以在平板電腦或一般電腦將多輛AWV的工作路線設定完成後傳上雲端，AWV即會依據設定運送建材與補給品，在先前的運行中，AWV幾乎可以完全在預設點間運行，誤差僅有幾公分。
Honda相信本次AWV成功試運行，Honda也可藉此經驗開發各種不同的自駕工作車，提供不同產業節省能力與更安全的工作移動平台選擇。也許在未來，這些會自己行走的「做工的車」，會漸漸取代「做工的人」！