好市多「熟食熱量」曝！沙拉竟排第二 網嚇：難怪瘦不了
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，不少人除了去賣場補貨，也會順便到熟食區買個美食，不過你是否注意過熟食區的熱量呢？營養師朱瑞君就分享了好市多熟食區8大熱門產品的熱量，其中「凱薩沙拉」熱量竟高達825大卡，讓網友們紛紛直呼「太可怕」！
編輯中心/綜合報導
2021-11-17 08:18:06
營養師朱瑞君在臉書粉專《輕鬆瘦營養師 朱瑞君》發文，表示好市多熟食區一直都是民眾的最愛，而她也分享8款熱門熟食的熱量，並直呼「看到熱量後不要被嚇到了，因為單單一片披薩的熱量就這麼高，沒想到凱薩沙拉也是超高，真的很可怕」。
從她整理的好市多熱門熟師熱量總標中可以看到，冠軍是「牛肉捲」，高達832大卡、接著則是凱薩雞肉沙拉825大卡、單片總匯披薩748大卡、單片夏威夷披薩687大卡、雞肉捲684大卡、單片海鮮披薩651大卡、吉拿棒575大卡和熱狗堡448大卡。
熱量表一曝光，網友們紛紛留言，「凱薩沙拉我一次吃一個，難怪瘦不下來」、「天啊！熱狗堡竟然是最低的」、「喔！！！不！！！吉拿棒」、「想不到熱量都好高」、「凱撒雞肉沙拉真的有嚇到，熱量這麼驚人」、「沒想到我最愛吃的牛肉捲居然熱量那麼高」。
其中，也有網友好奇「沙拉熱量高是不是因為加了醬的關係」，對此，朱瑞君也回應「主要熱量來源確實是沙拉醬沒錯，但麵包也是原因之一」。（編輯：郭佩蓉）