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每年近五千人變「象腿」　反覆住院超痛苦！醫師妙手救回

▲56歲的梁女士，過去6年苦於「左下肢淋巴水腫」，也就是俗稱的象腿。（圖／醫師提供）
▲56歲的梁女士，過去6年苦於「左下肢淋巴水腫」，也就是俗稱的象腿。（圖／醫師提供）

記者劉雅文／台北、高雄報導

2021-11-17 11:39:01｜2021-11-17 11:45:24

一名56歲的梁女士，因爲C型肝炎引起末期肝硬化，需接受肝臟移植治療，但過去6年苦於「左下肢淋巴水腫」，也就是俗稱的「象腿」，因皮膚滲出淋巴液造成反覆感染發燒，導致無法接受換肝手術。直到高雄長庚整形外科醫師替她進行超顯微手術，重建淋巴液回流的替代道路，才解決肢體腫脹，最終也順利完成肝臟移植，逐漸恢復健康。

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回想這痛苦的6年，梁女士強調，過去大腿腫痛、小腿常起水泡，包的像打石膏一樣，甚至反覆發炎，讓她得常常住院打抗生素，實在不堪其擾，所幸後來高雄長庚整形外科副科主任醫師楊家森，替她進行超顯微手術，透過將患肢的淋巴管分離出來後，與鄰近的小靜脈做吻合，重新建立淋巴液回流的替代道路，來解決淋巴液滯留問題，逐漸改善肢體腫脹。

解決了淋巴水腫問題半年後，梁女士由高雄長庚院長王植熙率領的肝臟移植團隊執刀，也順利完成肝臟移植，目前術後超過一年，恢復良好。

楊家森醫師提到，台灣每年新增近5千例淋巴水腫病人，除引發四肢腫脹，嚴重影響生活與工作，還可能導致細菌感染等嚴重併發症，讓病人痛苦不堪，因為淋巴液不能回流，腫脹的肢體充滿免疫細胞，就會變得特別敏感、容易觸發免疫反應。

另外，醫師強調，淋巴水腫常出現於癌症病人，因為淋巴廓清手術容易造成淋巴水腫，像是乳癌，做淋巴廓清後，容易上肢腫脹；反之，婦癌會把骨盆腔的淋巴結都拿掉，所以下肢容易腫脹。而男性常見的攝護腺癌，則是因為電療、化療會增加淋巴水腫的機會。

也因此醫師提醒，淋巴水腫一開始是水腫表現，時間過久越來越緊繃、肢體越來越沈重時就要留意，可以已經從輕度水腫變成中度，建議民眾有相關的病史：開刀、淋巴廓清術、電療、化療等，早點就醫檢查，因為一旦淋巴管病變出現後，神醫也無法妙手回春。

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