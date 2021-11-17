特企／提昇貨物儲存量！神助移動打造專利無軌貨架系統

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相較一般軌道系統移動櫃，無軌移動貨架有著諸多優勢，可配合高空揀料車作業，讓儲存空間向上發展最大化，同時傳統移動櫃亦可改裝，來實現安全無風險之作業環境；此外，因免安裝軌道，所以不會破壞地面，讓環境更容易維護清潔、人員進出安全不會發生絆倒危險。
高鋼價時代來臨，也為環保盡一份心力，「神助移動」優先為中小企業設置租賃專區，提供無軌移動貨架租賃，讓中小企業減輕倉儲作業空間各式物料架的建置成本。
「神助移動」指出，目前使用無軌移動貨架系統的主要客戶群多是像電子業、醫藥生技業、圖書館、銀行、醫院、保險公司等企業，有著大量文件檔案、原料、半成品、線邊倉等不同型式的物品儲存需求，同時也能獲得儲存空間安全與環境品質的提升；此外，「神助移動」多年來也為Google、XPO、Siemens外商服務，深獲客戶信賴，產品品質與作業安全，亦深獲客戶肯定。
其中在2008年成立於雲林虎尾科學園區的客戶「友霖生技醫藥股份有限公司」，因業務成長，加上疫情影響，使得製藥原料庫存需求大量提高，加上儲藏藥品的倉儲環境需穩定控制在攝氏23～25度、濕度40～50％的條件範圍內，對於空氣對流性要求甚高，找上「神助移動」提出需求後，決定聽從專業建議，建置搭配空調廠商共同整合出最佳出風及抽風口配置方案的電動移動式貨架，為他們足足增加了一倍以上的倉儲量，更節省人力作業成本與電費，讓客戶滿意表示，未來期望繼續長期進行合作保修計畫，以確保電動貨架設備狀況穩定，並讓倉儲作業永保順暢。
而聞名全球的台灣知名瓷器品牌「法藍瓷」公司，也是「神助移動」客戶之一，「法藍瓷」創立至今長達20年，累積大量商品品項與數量，原倉儲空間亦隨公司規模不斷擴大而四處增設，卻也導致倉儲管理作業日益混雜影響效率，加上舊有倉儲坪數總計約1100坪，但新倉庫面積僅約550坪，因接受「神助移動」建議，將商品改為「立體儲存」設計以取代原有的「落地存放」規劃，解決客戶長年揀貨、盤點作業上的困難與耗費的工時成本，同時也因採分層存儲設計，能避免貨品直接往上堆疊而產生倒塌危險，不僅提高作業安全性，人員透過堆高機操作貨品進出，還能節省原本必須靠徒手搬運之大量人力，為整體運營創造更佳效率。