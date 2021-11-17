選對「先發」藥物！ 大腸癌復發轉移 也能逆轉勝

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藝人余苑綺最近在短短不到兩年的時間內，三度因大腸癌復發轉移而動刀，讓不少人心疼也心驚。對此，醫師表示，大腸癌早期發現的治療成效佳，但即便復發轉移，也不代表一定無力阻擋；先前就有一名男性腸癌患者，術後復發甚至面臨腫瘤無法手術切除，結果在精準用藥、精準手術策略下，已超過五年都沒有再出現癌細胞蹤跡！
醫師日前也將該個案發表於《亞洲外科醫學雜誌》（Asian J Surg.）。
晚期≠末期 選對先發藥物，癌症復發也能逆轉勝！
這名六十五歲男性於接受大腸癌手術八個月後，因為腹部疼痛就醫，檢查後發現腫瘤不但復發，而且已經有「十」公分大！
「這個病患讓我印象很深刻！」台中榮總大腸直腸外科主治醫師陳周誠醫師指出，該名患者第一次是在外院接受手術，復發後才來中榮，患者病灶在右側，病灶所在位置幾乎「把主要的上腸繫膜動脈、靜脈都咬死。」
當時也在手術室的台中榮總外科部主任陳周斌醫師說，原本是希望開刀「能夠拿、盡量拿」。但進去一看，根本動不了，因為動下去會影響到重要血管，人一定完蛋。
所以後來選擇化學治療合併標靶治療。「那時候的想法是，他只剩下一個機會，一定要用最強的」。也因此，在選擇用藥之前，「先知道他的基因型態」，一發現是腫瘤基因沒有突變、也就是野生型，這時候「最佳投手就要上去」。
陳周誠醫師指出，經過六次抗表皮生長因子受體標靶藥物（anti-EGFR）合併化療的組合療程，四到五個月後，從影像檢查看到腫瘤已經「整個消掉！」但為了防止腫瘤反彈性再發，便再次手術把根部清乾淨，然後繼續十八次的療程，到目前患者存活也已超過五年！
醫師解釋，將大腸直腸原發處腫瘤切除後，會以腫瘤組織進行基因檢測。依據腫瘤是否有「RAS」基因變異，分成「野生型（沒有突變）」或是「突變型」。
陳周誠醫師指出，「就像是新冠病毒突變株比較難對付！RAS基因突變型的大腸腫瘤也比較惡性一點。」面對突變型建議應該採取「抗血管內皮新生標靶藥物（anti-VEGF）加上化療」，至於野生型則有兩種選項，個人覺得以「抗表皮生長因子受體標靶藥物（anti-EGFR）加上化學治療」會蠻有效果！
而對於發生在右側大腸，且RAS基因型態是野生型的大腸癌，第一線使用抗表皮生長因子受體標靶與化療組合治療，對於縮小腫瘤體積數據上也明顯有較大的效果。
該名患者經由精準藥物治療，縮小了腫瘤體積，爭取到手術機會。陳斌醫師指出，重點除了是醫師判斷，另一個是病人本身不能放棄！
陳周斌指出，「其實我們不是只有這樣單一個案」，像這樣經由藥物治療後腫瘤不見的案例、以本院的經驗估計大約有8%。因為累積了這許多經驗，讓我們知道患者有機會可以這樣做！雖然不是每個人都能達到，至少可以告訴病人「的確有機會」。
重點是病患不能放棄，所以我常常會跟病人說「你自己要給自己一個機會」。他表示，醫師很難告訴你，這樣用一定對你最好！只能說「選可能對你最好」，畢竟醫師不是神仙，不可能知道最後結果會是什麼，但至少會基於現有的資訊、 「選擇可能對你最好」！
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