前男團偶像招認戀愛ing　穩交5年女友蒙面跨刀MV

自男團「TOP1男子漢

」出道的曾奕翔，轉型創業成立健身房後，仍抱有歌手夢，決定自掏腰包30萬圓夢，12月發行個人EP，首支創作單曲〈先讓我睡〉靈感取材於愛情生活中的戀愛經驗，講述自己的感情觀，出身偶像男團出身的他，大方坦承現實生活中有女友，更將這首歌獻給交往5年的親密夥伴，特別邀請女友擔任MV女主角，以蒙面方式在MV中化身「獨角獸」共舞。

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▲曾奕翔緊抱女友，藉由歌曲表達對交往5年女友的感謝。 （圖／曾奕翔ST提供）

曾奕翔也想藉歌表達對女友的感謝，透過歌詞中隻字片語謝謝這位親密夥伴，從他出道以來一直陪伴，「她就像我人生的好夥伴，不管做音樂，成立工作室，陪我追求我的夢想，她都會在我身邊給我很多客觀的建議，不過有時候也會很像老師在我旁邊說教，但我也不太敢頂撞這一個老師，哈哈！」

他表示：「歌詞靈感來自於平常生活跟我女友在吵架而得來的啟發，尤其是在深夜有紛爭最讓我困擾，因為我是易睡體質，通常時間一到我就倒頭呼呼大睡了，但女生總是比較敏感，只要有摩擦，事情沒解決完她就會睡不著，看到男生那麼容易入睡就會開始胡思亂想，覺得我不在乎了或變心之類的，然後就把我叫起來，一定吵出一個結果！」

▲曾奕翔轉型當健身教練，展現6塊腹肌的好身材。（圖／曾奕翔ST提供）