馬力突破800匹，2022年式Dodge Charger & Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody絢麗登場

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首先在動力部分，在經過重新調校後，最大馬力由原本的797hp增加到807hp，極度兇猛。其餘改變部分，則是增加了更多的內、外配色選擇，其中Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody共提供七種座椅配色，七種外觀彩繪與輪圈樣式，另外還有六種煞車卡鉗配色，以及五款外觀徽飾。車內方向盤、安全帶與腳踏墊也各有四款不同顏色或樣式可選。
Charger SRT Hellcat Redeye Widebody則有六種外觀條紋彩繪樣式與六種卡鉗配色，五種座椅配色與外觀徽飾，方向盤、安全帶與腳踏墊也同樣各有四款選擇。
Jailbreak 車型新增的選項包括：Hammerhead Grey Laguna 皮革座椅和腳墊，鎚頭灰、棕褐色和惡魔紅三種安全帶顏色，外觀部分，則是有20吋Warp Speed鍛造碳纖維輪圈，黃銅色、斷面鍍鉻與紅色之外觀徽飾，以及黃色與藍色卡鉗配色。
更豐富的部件樣飾選項，讓車主可以搭配出更符合自己個性的愛車樣貌。全新的Dodge Charger & Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody，在2021年第四季末即可訂車。