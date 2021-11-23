廣告配音奇才「星期天」　認真中讓你捧腹大笑

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近期「星期天」最著名的代表作，莫過於今年9月替《天堂M》新職業「死神」的廣告錄音案， 讓眾多粉絲大感驚喜！畢竟廠商竟然找上了有著標誌性破台語的星期天配音，雖然這則錄音聽起來十分認真，但只要仔細聽就會發現翻譯、發音有點怪，讓人忍不住笑意。
「我平常（錄台語）都會做羅馬拼音註記，但還是可能會念錯；就像是英文不太好的人，即使有KK音標還是有可能講出一口菜英文。」星期天不諱言自己台語不太行，因此對這次的台語配音十分意外，韓文原片風格也是走認真壓抑路線，對於自己配起來反而變成「認真搞笑」還曾與官方討論良久，「剛開始溝通的時候就提到（台語）『我就爛』，所以還是很認真地拿捏一下。」
「其實他們一開始找我的時候，就覺得我的台語很好笑、想要做出反差感。」星期天也提到，大家平常聽到自己的台語配音只會覺得：「星期天要講一些北爛的話了！」所以當他PO文說要錄《天堂M》台語時，便有眾多粉絲網友討論建議該怎麼講比較好，甚至有人笑稱「星期天一定會搞砸的！」大家都「很認真的」擔心會不會出事，殊不知其實就是要錄搞笑片。這樣的意外碰撞，果然擦出最亮眼的火花，不只讓玩家印象深刻，更讓這支新職業「死神」的廣告 多了畫龍點睛之妙。
不過，星期天也把這次台語錄音視為一個契機，讓自己正視自己，是不是也能把台語說好，而且後續他還特地去找了台語老師學習。「還是會給大家聽好笑的台語，但我也想要可以很認真地把台語講好，看自己還能做到些什麼。」
雖然星期天老師多次在訪談中提到自己只能算新生代配音員，但這些年下來累積了不少作品，讓他早已在配音界佔有一席之地。提到自己過去配音的經驗，他認為在不同的產業要展現的風格就會大不相同。例如遊戲和汽車、房產廣告最大差異，前者較重視感情、而後者則重視情境營造。「房產類的廣告大多呈現出慎重的情境，畢竟買房子多半是人生重大決定，可能會盡量壓抑感情而去營造『重要決定』的氛圍。不過遊戲就注重體驗的傳達，投入的情感會較為豐沛，讓觀眾感受到遊戲所帶來的快樂。」
即便一路走來相當成功，但在網路發達的年代，任何內容都無可避免會受到網友的冷嘲熱諷。星期天坦言，面對外界批評一開始真的蠻難消化的！「以前總是比較容易被挑動、不喜歡被否定，可能對於聲音這一塊也會過度膨脹，一開始受到攻擊時，便會想著要補好自己的圍牆再反攻對方。如果放在公關層面來看，簡直是災難。」過去年少輕狂、總有衝動「嘴回去」；如今的他，乾脆用最近相當流行的「我就爛！」來調適，以幽默自己也幽默別人的方式，就能坦然面對一切。
其實經歷多年配音的歷練後，星期天也認知到自己仍有不足之處，對任何案子都不會過度自信。他認為，這樣的態度不僅能夠更好地審視自己，在接案時也是對客戶的尊重，在作品上就能拿出最有自信、把握的一面。
一提到「配音員」這個職業，多數人腦中浮現的可能是動畫、影劇角色配音，外界也會好奇，多以商業廣告為主要作品的星期天，是否也曾想涉獵這一塊？「有點像學游泳，一開始自由式、蛙式都會學，不過你沒辦法混在一起游。」星期天老師說，雖然都是配音，但兩者還是有很大的差別，戲劇類除了需要用不同的腔調去唸台詞，還得揣摩角色心境、搭配對手角色等，而自己則是明確知道想走廣告配音的方向，所以一路走來就沒有向戲劇方面發展。
至於擁有如此美妙的嗓音，在唱歌方面，是不是也會一樣迷人？星期天逗趣的說：「如果每次被問這個有10塊錢拿，我應該就是百萬富翁了！」「大家會問這個我也十分理解。我可能就比較像擅長潛水，知道如何去找到珊瑚礁、躲避暗流，不過在水面上可能就會游得稀爛，因為我擅長的音域是講話。當然也有些人講話好聽、唱歌也很好聽，不過兩件事不會有正相關。」這麼說來，星期天老師的歌喉，大家不用猜也想得到了！