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「八音才子」獻聲《素還真》　太入戲三天三夜沒闔眼

▲電影《素還真》將於2022年1月28日農曆春節上映。（圖／威視電影提供）
▲電影《素還真》將於2022年1月28日農曆春節上映。（圖／威視電影提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-19 13:03:00

由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源。黃文擇因既定工作繁忙，電影配音期竟長達10個月，甚至一度忙碌到三天三夜都沒睡，一心忘我地投入配音工作，更坦言在為電影配音過程中數度入戲至深，激動到眼眶泛淚。

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▲電影《素還真》找來「八音才子」美名的黃文擇大師獻聲。（圖／威視電影提供）
▲電影《素還真》找來「八音才子」美名的黃文擇大師獻聲。（圖／威視電影提供）
電影《素還真》自從發布定檔消息後，有許多戲迷紛紛敲碗詢問配音人選，今日發布電影「配音篇」花絮，確定由這位擁有30年配音資歷、詮釋超過3000多名角色，更是戲迷殷殷期盼的「八音才子」黃文擇獻聲演出。黃文擇表示這次再為電影配音過程很新鮮卻也很辛苦，「在配音年輕版素還真時，聲音會帶點不羈、狂傲，而歷練過後的素還真則是穩重、有計謀，這部分還蠻有趣的，但兩者之間有時候錄音久了會不小心走調，需要一直調整，這就蠻辛苦的。」而這次電影配音總時程花費長達10個月之久，對此總監製黃亮勛解釋道，「配音工作其實是體力活，且還要在黃師傅每週滿檔的工作行程中，再多找出時間為電影配音，60幾歲的他還要這樣工作真的辛苦了，我們這麼努力就是為了帶給觀眾最原汁原味的《素還真》！」

▲少年素還真身懷絕藝，初入江湖原想見識廣大世界，卻因為新結識的好友「寰宇堡」少主禹歡，捲入了險惡的奪權紛爭，就連疼愛他的老師八趾麒麟，都因他遭難。（圖／威視電影提供）
▲少年素還真身懷絕藝，初入江湖原想見識廣大世界，卻因為新結識的好友「寰宇堡」少主禹歡，捲入了險惡的奪權紛爭，就連疼愛他的老師八趾麒麟，都因他遭難。（圖／威視電影提供）
黃文擇坦言最難的就是需要深入每個角色的情緒，來轉換不同聲音語調，他表示詮釋年輕版素還真因為角色在不同階段有不同的歷練，在聲音的呈現上也會有所改變，「年輕素還真可能是比較血氣方剛、俠客主義。我就會依自己年輕的個性去做參考，自然而然就把角色的個性及聲音變化出來。」除此之外，他更透露自己雖然已經替素還真配音30年之久，但這次在電影中素還真與師父「八趾麒麟」的師徒情感還是讓他深深感動不已，「其實我常常這樣，一進入角色後就會無法控制情緒，講著講著自然就眼眶泛淚了。」


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