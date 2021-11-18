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罐裝飲料比手搖杯健康？營養師曝「1陷阱」：要特別注意

▲台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 23:09:16｜2021-11-18 23:21:00

台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元。也有不少人考量到健康，逐漸從手搖飲改喝罐裝飲，不過營養師高敏敏就點出「1陷阱」，希望民眾能注意其中細節。

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高敏敏在臉書上提到「覺得手搖飲好像很多糖，改喝超商罐裝飲？真的有比較好嗎？雖然很多人已會看營養標示了，但要特別注意『含糖量』」。

▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
高敏敏隨後列出超商常見飲料的含糖量：「果汁汽水 (600ml)含糖量：70.8g，約14顆方糖；汽水 (600ml)含糖量：67.8g，約14顆方糖；沙士 (600ml)，含糖量：60.8g，約12顆方糖；西打 (600ml)，含糖量：58.2g，約12顆方糖；果菜汁 (580ml)，含糖量：48g，約10顆方糖；檸檬紅茶 (535ml)，含糖量：46.6g，約9顆方糖；可樂 (435ml)含糖量：46.1g，約9顆方糖；奶茶 (600ml)含糖量：42g，約8顆方糖；柳橙汁 (450ml)含糖量：35.6g，約7顆方糖」。

▲高敏敏列出超商常見飲料的含糖量。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
▲高敏敏列出超商常見飲料的含糖量。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
高敏敏也解釋「一顆方糖約=5g的糖=20kcal，以果汁汽水為例70.8g大約就是14顆方糖量。而衛福部建議每日精緻糖攝取，不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%，上述隨便一瓶飲料都超過了」。

最後高敏敏也建議「另外標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高 卻也有著約48g的含糖量，所以建議水果能吃就不要喝果汁，可以吃到更多纖維跟營養，咀嚼也能增強飽足感。如果真的喜歡喝飲料，建議可以喝無糖茶、牛奶、優酪乳、豆漿等，像現在邁入冬天，也可以自己煮熱茶等養身熱茶來喝。下次購買飲料前不只要注意熱量，含糖量也是一大陷阱喔」。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】


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