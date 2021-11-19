輕鬆騎、貼心換，悠遊城市的電動二輪eMOVING EZ1

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共用gogoro換電站，全新eMOVING EZ1
關於這部分，深耕電動機車市場已久的中華汽車旗下電動二輪品牌eMOVING，最新提案便是這款好騎又好看的EZ1，追根究底，早在2010年便已搶先佈局綠能機車產品的eMOVING，旗下儘管已具備抽取式電池充電的EM車系(含EM 25、EM 50、EM 100)，以及在家便利充電、在外十分鐘快速補電50%的快充iE125車系，但有鑒於電能補給網絡越密集當然越好，與gogoro Network智慧電池交換平台合作提供較多元的車輛能源選擇，而這天我們所試駕的eMOVING EZ1正是如此思維下的最終成果，透過廣設全台的換電站系統，大幅提升電能補充的便利性與親和度。
看膩了gogoro？eMOVING EZ1給妳/你更型更靚的選項
即便已成趨勢，不可否認也有許多人之所以投向電動二輪，還為著想與眾不同的氣質，但眼前滿是gogoro的景況逼人看膩，此時eMOVING EZ1則帶來更型也更靚的亮點，首先，在1,690mm × 645mm × 1,042mm長寬高的小巧車體設定下，比起傳統燃油車更緊緻的車格，代表的便是更易於輕鬆駕馭的姿態，無論是含電池80公斤的羽量級車重，及省力中柱設計，抑或可雙腳輕鬆觸地的740mm低座高，eMOVING EZ1無處不散發出男女皆宜的親和魅力，而更適宜的把手角度、更平坦的坐墊及加粗好握的後扶手等細節，甚至平坦寬大的踏板面積，也是研發團隊針對女性使用者更貼心的設計，如此一來無論身高或穿著，都能自在無負擔的盡情騎乘悠遊。
其次，為使造型更顯時尚並兼顧活潑氣息，eMOVING EZ1也採取有別於競爭對手的圓潤滑順設計，並以一氣呵成的線條串連，打造出電動二輪新質感，甚至在細節上也多有趣緻之處，像是頂級珠寶鑽飾般的LED頭燈組，或者小巧可愛的品牌吉祥物e-mu造型風鏡，還有撞色處理的車尾規劃與寬U形LED尾燈組，在在讓人目光不住流連，也共構出令人耳目一新的街角風景。
更體貼的人車介面
而在機能介面部分，eMOVING EZ1不僅具備智慧儀錶板，可簡明清晰的瞭解車速、電量、時間、剩餘行駛里程等行車相關資訊，在這智慧行動裝置盛行的年代，還可綁定專屬APP「FUN心騎」查詢車輛資訊，快速尋找並導航至附近換電站或維修據點，更可啟動eMOVING EZ1，除使用APP操作外，也可透過Smart Key智慧鑰匙卡靠近駕駛腳前右側的感應區，車輛開機後，再同時按下煞車與儀錶下方的e-mu造型啟動按鍵，便可發動車輛；連同前方可放兩杯外帶茶飲的置物格、中央傳統置物掛勾以及高達21.6公升的車箱置物空間，就算已為一顆電池佔據部分角落，依舊得以放進全罩式安全帽一頂，再加上位於腳前左側的USB充電口，確保日常騎乘時的便利性與機能性。
輕動力，大扭力，好騎也好停的eMOVING EZ1
看見單一電池佈局，應該不難想像eMOVING EZ1隸屬輕型電動二輪級距設定，然而其所搭載的GH1整合式鋁合金輪轂馬達，卻仍有4匹馬力及115 Nm的輸出表現，油門一轉，電動機車專屬旋即迸發的強大加速力道讓起步相當爽朗直接，直抵50km/h安全極速毫不費力，若喜歡更猛暴的騎乘特性，選擇不同資費方案還可提供額外的Sport模式，雖然極速同為50km/h，不過加速過程輸出曲線明顯有所差異，爬坡力表現可顯著提升，再搭配上10吋輪圈、輕盈車身與紮實車架，面對彎道一樣能夠跑得虎虎生風。而制動方面eMOVING EZ1亦頗具誠意，無論前後輪皆採取碟煞系統，且前輪配置的還是同級最大的200mm碟盤與金屬油管，乾脆煞車手感與俐落減速反應其來有自。
享受更便利的電氣二輪生活 — eMOVING EZ1
受惠於便捷的gogoro Network智慧電池交換平台，從超商、停車場到便利商店， 都可以隨時補充能源，eMOVING EZ1交換電池一換就GO，迅速開啟下一趟的都會漫遊，而EZ1在補齊eMOVING產品線的同時，也一併享有全國各縣市政府補助以及購車金優惠，依掛牌地不同，最低僅需花費不到4萬元的購車支出便可擁有，想要感受全新eMOVING EZ1，再也沒有任何推託的藉口！