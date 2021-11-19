yoxi 一週年累積 70 萬用戶！年底完成全台六都進駐
2020 年因應全球交通發展「移動即服務」Mobility as a Service（MaaS）趨勢，和泰汽車推出「yoxi 乘車派遣服務」，成軍一年以來累積服務了 70 萬位用戶、500 萬趟次，司機數超過 3,000 位，年底前將進軍台南，正式駐點全台六都。
2GameSome - 有車賞
2021-11-19 18:55:00
yoxi 為滿足計程車司機需求，除提供 Toyota 原廠售後服務優惠外，還提供加油、電信等優惠以及免費法律服務等；2021 年 4 月更率先各車隊宣布全額吸收原由司機支付之銀行信用卡手續費；此外，為降低疫情對司機造成的衝擊，協助司機投保防疫險、提供免費防疫物資、免息貸款、減免月租費、防疫準備獎勵金等多項措施，與司機一同挺過難關。
yoxi 一直以來致力提供乘客最舒適、安心、專業的乘車服務，除提供限定搭車金、趟趟抽百萬汽車等活動，亦透過異業合作讓更多消費者來體驗 yoxi 優質服務；例如 yoxi 今年受邀為 110 年新北全運會大會指定接駁車隊，擔當各縣市首長、競賽委員們的接駁車隊，同時提供選手專屬搭車金，透過專業的車隊服務，成為他們的最佳應援後盾。
此外，和泰集團為推動數位服務轉型，今年 10 月推出和泰聯名卡，為回饋yoxi乘客，以和泰Pay綁定和泰聯名卡支付yoxi車資，最高回饋 6% 和泰 Points，讓乘客每次搭乘都能輕鬆累點！
歡慶一週年旅程，yoxi 祭出強檔獎項回饋給乘客，11/19~12/30 搭乘 yoxi 趟趟可抽 iPhone 13、搭車金等價值百萬多項好禮，累積推薦好友註冊 yoxi，再送Apple Watch S7。