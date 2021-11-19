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裕隆日產汽車獲「2021 年第十四屆 TCSA 台灣企業永續獎」

▲ 裕隆日產汽車獲「2021 年第十四屆 TCSA 台灣企業永續獎」
▲ 裕隆日產汽車獲「2021 年第十四屆 TCSA 台灣企業永續獎」

2GameSome - 有車賞

2021-11-19 18:55:00

2021 年第十四屆 TCSA 台灣企業永續獎於 11 月 17 日舉辦頒獎典禮，裕隆日產汽車榮獲「台灣永續企業績優獎」及「企業永續報告獎-服務業銅獎」，由立法院游錫堃院長親自頒獎、裕隆日產梁肇彥協理代表受獎。

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TCSA 台灣企業永續獎由財團法人台灣永續能源研究基金會自 2008 年起舉辦，迄今已邁入第14年，旨在倡議企業社會責任理念、表揚企業善盡社會責任、提升台灣各界社會責任水準及永續議題之落實層面、鼓勵台灣各界全面性關注企業社會責任與永續議題，今年邀請 556 位志工評審與 246 位知名專家學者組成評審團，與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，選出績優企業。裕隆日產以「追求顧客滿意、創造企業繁榮、貢獻社會福祉」三大經營理念，矢志成為兩岸汽車產業「產品創新」與「服務創新」之標竿企業，並致力實踐企業社會責任及遵循全球相關永續規範，以符合環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，獲得台灣企業永續獎評審團肯定。

裕隆日產恪守各項法遵議題，深化誠信經營之企業文化，對內戮力營造優質工作環境與人才發展制度，積極導入環境管理系統及節能減碳措施，持續提升車型環保節能表現，取得政府環保及能源標章與 ISO14001 之認證；對外致力教育、環境、弱勢團體等社會公益活動，實踐取之社會、用之社會理念，攜手協力廠商及供應體系，深耕人才發展、勞動人權、安全衛生、拒用衝突礦石等管理，共創綠色產業及永續發展之價值鏈體系，發揮共好利他精神。裕隆日產積極落實身為企業公民的責任，並獲得各界獎項肯定，近年陸續榮獲 2021 年亞洲最佳雇主獎、第十八屆國家品牌玉山獎-傑出企業獎、2020 年勞動部國家人才發展獎、2020 年全球日產員工滿意度第一肯定及連續四年（2017-2020 榮獲天下企業公民獎，目前名列公司治理評鑑前 6%~20% 之上市櫃企業，取得 2021 康健雜誌 CHR 健康企業公民認證及 2019 體育署運動企業認證企業，豐碩成果歸功於裕隆日產全體員工的共同努力。

裕隆日產感謝「2021 年第十四屆 TCSA 台灣企業永續獎」評審團的肯定，未來將持續秉持「追求顧客滿意、創造企業繁榮、貢獻社會福祉」三大經營理念，整合日產全球及裕隆集團豐沛的經營資源，並結合全球永續及政府相關規範，積極發展公司治理、財務經營、環境永續、供應鏈管理、社會共融等領域，達到企業永續經營及成為實踐企業永續的典範。

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