▲ Audi e-tron GT 生產階段實現碳中和，台灣奧迪攜手品牌茶籽堂詮釋永續精神

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Audi e-tron GT 從最源頭生產階段即融入永續概念， 於德國Audi Neckarsulm工廠中Böllinger Höfe產線生產，此擁有百年歷史的工廠正於技術開發、生產、物流及環境保護進行智慧轉型，透過內部納入創新智能自動化生產流程，結合小批量工藝先天優勢，進而打造Audi e-tron GT；另於Audi e-tron GT 生產過程中達到碳中和，工廠內使用如沼氣發電、水資源循環利用等綠色能源，以更友善方式進行生產。
除了使用永續資源，生產過程也融入多項智慧創新，有別於過往車輛設計從打造實體原型車方式開始，最新的Audi e-tron GT是四環品牌首部以包含3D立體掃描、機器學習以及VR應用數位技術設計而成，所有測試與優化流程皆於虛擬空間中進行，不受地理限制的特性讓整體生產製程規畫上更具數位、高效且永續。此外Audi e-tron GT亦是第一款於預批量生產中，便將 3D 列印作為既定流程的車輛，為此，Böllinger Höfe 的團隊與柏林 3D 列印公司「trinckle」合作開發創新設計軟體，大幅縮短80%的設計時間。
Audi e-tron GT展現豪華品牌的永續領導地位
Audi e-tron GT 所搭載的鋁圈由減碳工程製造而成，針對車室內特別推出環境友善「新未來零皮革套件」供選配，運用人造皮革與 Dinamica 超細纖維材質鋪陳室內空間，搭配由 PET 保特瓶、超細纖維與再生尼龍纖維等材質再造而成的環保座椅，於製造過程中結合永續概念，同時也將 Audi 對於頂級質感工藝的造車堅持融入實車體驗中。
台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示：「作為推動豪華電動汽車的先驅者，Audi 和許多台灣在地企業一樣重視環境，隨著Audi e-tron GT在台灣發表，我們希望更進一步貢獻在地的永續未來，Audi 很榮幸可以與茶籽堂攜手推廣永續概念，為了下一代，創造更美好的未來。」茶籽堂營運長陳瑄筑則表示：「如同四環品牌打造永續未來的移動生活，每個階段具體實踐永續理念，茶籽堂深耕台灣 17 年，我們取自於土地，用之於土地，從原料到包裝以堅持友善環境的方式，傳遞台灣土地美好的良善生活。」安薩瑞強調，「以此次合作做為開端，未來 Audi 將會持續在台灣實現豪華品牌的永續價值。」