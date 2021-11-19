▲ 93.8 萬起預售！Suzuki Vitara Hybrid 輕油電勁旅 12/8 正式發表

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Hybrid 輕油電科技，透過 48V ISG 整合式啟動馬達發電機與鋰電池組的 SHVS（Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI）智能混合動力系統，提供引擎優異的輔助動能，尤其在起步或瞬間加速時，可創造更佳的反應速度及順暢性，搭配 1.4L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎，更創造出色的高扭力，展現小排氣量大輸出，S 車款更創造 19.3km/L 超低油耗的驚人實力。
ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統 越野 無畏
Suzuki的ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統，透過四種行駛模式，能根據不同路況及喜好來做選擇，享受暢快駕馭樂趣。
Vitara Hybrid 即將在台登場
更淨化，更勁化，更進化的 Vitara Hybrid，無論在越野性能、節能環保、安全科技上都展現全新實力，再度推升小型 SUV 至新境界。Vitara Hybrid 展開全台展間巡迴快閃活動，有興趣的消費者可前往全台 Suzuki 經銷商與展售據點。
Vitara Hybrid 預售價
|S 車款
93.8萬
|S ALLGRIP 車款
102.3萬
|2 TONE車色加價1萬