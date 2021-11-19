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93.8 萬起預售！Suzuki Vitara Hybrid 輕油電勁旅 12/8 正式發表

▲ 93.8 萬起預售！Suzuki Vitara Hybrid 輕油電勁旅 12/8 正式發表
▲ 93.8 萬起預售！Suzuki Vitara Hybrid 輕油電勁旅 12/8 正式發表

2GameSome - 有車賞

2021-11-19 19:25:00

Taiwan Suzuki 即將於 12/8 正式發表全新 Vitara Hybrid 輕油電動力車型，並於即日起展開預售，預售價為 S 車款 93.8 萬，S ALLGRIP 車款 102.3 萬，2 TONE 車色加價 1 萬。

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新世代輕油電科技   兼得

Hybrid 輕油電科技，透過 48V ISG 整合式啟動馬達發電機與鋰電池組的 SHVSSmart Hybrid Vehicle by SUZUKI）智能混合動力系統，提供引擎優異的輔助動能，尤其在起步或瞬間加速時，可創造更佳的反應速度及順暢性，搭配 1.4L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎，更創造出色的高扭力，展現小排氣量大輸出，S 車款更創造 19.3km/L 超低油耗的驚人實力。

ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統  越野 無畏

Suzuki的ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統，透過四種行駛模式，能根據不同路況及喜好來做選擇，享受暢快駕馭樂趣。

Vitara Hybrid 即將在台登場

更淨化，更勁化，更進化的 Vitara Hybrid，無論在越野性能、節能環保、安全科技上都展現全新實力，再度推升小型 SUV 至新境界。Vitara Hybrid 展開全台展間巡迴快閃活動，有興趣的消費者可前往全台 Suzuki 經銷商與展售據點。

Vitara Hybrid 預售價

S 車款

93.8萬

S ALLGRIP 車款

102.3萬

2 TONE車色加價1萬

Vitara Hybrid 全台巡迴快閃時間。
Vitara Hybrid 全台巡迴快閃時間。
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