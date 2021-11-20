潘君侖踩三樓高擊球腿軟！狠呼自己巴掌「我還活著」

八大綜合台週六節目《世界第一等》前往金門探訪當地人文風情，介紹非吃不可的香酥燒餅、一覽世界級石蚵田等，超人氣新星潘君侖特別挑戰極限，站上近三層樓高的木桿，進行空中擊球考驗，直到任務成功，他竟先賞自己巴掌，「我只想趕快確認我真的還活著嗎！」唐振剛佩服表示：「你做到了」、「你不是在作夢，你還活著！」





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▲唐振剛挑戰高空纜繩，搞笑喊話教練「把電風扇關掉。」（圖／八大提供）

金門外景行讓團隊印象深刻，因拍攝當天風大的關係，使得挑戰難度增加，看著進退兩難的潘君侖不停跳針大喊：「沒有退路了！」令主持搭檔唐振剛冷汗直流，又束手無策，最後乾脆抱緊木桿表示：「我幫你扶著，看這樣會不會比較不晃？」像是哥哥般守護著弟弟，足見兩人好感情。





▲唐振剛（右）、潘君侖（左）前進金門軍事體驗園區。（圖／八大提供）

直到最後潘君侖成功站上直徑只有40公分的柱子上，唐振剛這才鬆了一口氣，笑說：「他那樣好像比薩斜塔，因為從下面看，人像是站斜的。」潘君侖回想這段極限挑戰過程，他說：「要站上去的最後一步真的好難，覺得小腿前側抽筋，沒施力點、沒地方扶，也覺得自己的生命受到威脅，已經不是閃過跑馬燈這麼簡單，而是覺得只剩最後一口氣卡在喉頭。」





這次造訪擁有豐富軍事遺跡的金門，唐振剛、潘君侖前進軍事體驗園區，挑戰高空探索。過程中，兩人分別在高空纜繩中驚險闖關，只見潘君侖走鋼索前還信心滿滿說：「我要展露我的雄風！」出發後卻一臉猙獰，「往下看好恐怖！剛製作單位還叫我要介紹一下附近環境，但我好像沒有心情。」另一邊，有著無數高空挑戰經驗的唐振剛也分享通關撇步「眼睛看遠方，屁股往後壓」，並搞笑的向教練喊話：「現在風有點大，可以把電風扇關掉嗎？謝謝。」



