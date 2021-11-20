專訪／金馬58影帝大遺珠 林柏宏「斜槓」主持頒獎典禮
由何蔚庭執導的《青春弒戀》成功將陳庭妮、李沐送進金馬殿堂，但男主角林柏宏表現亮眼卻沒有入圍，讓丁寧直呼：「我很失落！」認為林柏宏是金馬58的大遺珠。對此林柏宏本人倒是看得很淡，笑說：「他們都比我還要激動。」雖然今年無緣影帝寶座，但林柏宏「斜槓」金馬典禮主持棒，讓他除了歌唱、演戲之外，再增添一項演藝技能，也讓粉絲見識到他多才多藝的另外一面。
記者臺孝婷/專訪
2021-11-20 12:32:06
「其實我沒有為了任何一個獎項去選擇任何一個角色、導演、作品。」林柏宏面帶微笑、語氣平靜地表示，自己在拍攝《青春弒戀》時，體驗了前所未有的經驗，這對他來說就已經非常珍貴，因此對於有沒有入圍金馬獎，反而就不是那麼重要了。為了這次的金馬典禮主持棒，林柏宏特地請教了好友柯佳嬿、Lulu（黃路梓茵）、大霈（李霈瑜），「到時候希望讓大家都開心，我會很真誠地把它（典禮）進行完，希望鄉民們鞭小力一點。」
林柏宏解釋自己是因為一直想和導演何蔚庭合作，才會答應接下《青春弒戀》，為了詮釋好片中角色，看了很多隨機殺人犯的案例，還特地減重10公斤，「這個故事本來就是從很多的視角去講同樣一個事件，所以從不同人的觀點去看，可能就會看到一個全新的故事。」林柏宏飾演的「明亮」個性壓抑，「我其實是接了以後才知道他是怎麼樣的角色，接了之後我才看到劇本的，也算是賭注。」 林柏宏坦言《青春弒戀》的難度很高，「這個角色困難的地方在於他有很多的可能性，你看一個人的眼神是什麼，那就代表完全不一樣的故事，他的眼神是單純的、複雜的，或者是邪惡的、善良的，那就會完全用另外一個方法去塑造這個角色。我們也拍了非常多的版本，我也是邊拍邊尋找明亮是什麼樣的人。」水瓶座的林柏宏自認平常是一個很能享受獨處的人，直到經過這次的經驗，才發現原來自己非常需要和人互動，「我沒有在一個角色這麼痛苦過，我朋友很少，但每個朋友都交往很深，我發現如果我把所有跟外界接觸的機會都關掉，我的心情會滿低落的，我覺得我是一個很需要把感受說出來的人。」雖然沒辦法靠《青春弒戀》敲響金馬獎，但林柏宏的表現亮眼，也讓粉絲們都迫不及待進電影院捧場。