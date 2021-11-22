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歡慶蔡司175週年　「光勢力品牌行動車」展開全台巡迴

▲蔡司175 週年品牌光勢力啟航活動中，蔡司台灣總經理章平達表示：看好台灣明年業務持續增長。（圖／黃建霖攝）
▲蔡司175 週年品牌光勢力啟航活動中，蔡司台灣總經理章平達表示：看好台灣明年業務持續增長。（圖／黃建霖攝）

生活中心/綜合報導

2021-11-22 13:00:00

今年是德國蔡司創辦175週年，蔡司 「光勢力品牌行動車」已於10/30 日在信義誠品啟航，將展開全台北、中、南等各大都會區巡迴，民眾在週末至活動現場只要完成蔡司 3D中心 定位儀體驗、視力測驗、未來視界繪圖三項闖關活動，就可獲得蔡司限量三合一掛繩充電線，並有機會抽到價值萬元蔡司 鏡片折抵券 。活動期間有北中南三場光勢力國際級大師對談講座，包含有入圍金馬獎的國際剪紙藝術家「楊士毅」，以及美澳攝影大師「陳耀恩」，將於講座中分享如何透過鏡頭與光影間變化，展現生活視覺美學，機會十分難得，民眾可把握機會即早線上預約參加！

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在蔡司光勢力品牌行動車啟航首日，眾多嘉賓雲集現場共同歡慶蔡司175週年歷史性的一刻，並見證蔡司光勢力在各產業中扮演著創新光學科技推手。蔡司台灣總經理章平達表示，蔡司在台業務持續增長，特別是半導體、電動車等檢測服務，已經佔到了營收的五成，未來會將繼續投資台灣，看好醫療產業及消費性等持續成長動能。

▲蔡司光勢力行動車可讓民眾近距離欣賞蔡司百年工藝下的攝影鏡頭、顯微鏡等珍貴展示文物，現場還有蔡司 3D 中心定位儀的個人化精準驗配度數測量、視力檢測等免費體驗服務。（圖／蔡司提供）
▲蔡司光勢力行動車可讓民眾近距離欣賞蔡司百年工藝下的攝影鏡頭、顯微鏡等珍貴展示文物，現場還有蔡司 3D 中心定位儀的個人化精準驗配度數測量、視力檢測等免費體驗服務。（圖／蔡司提供）

另外，章平達總經理也分享道：「蔡司最廣為人知的雖然是鏡片產品，但其實我們將累積了 175 年的光學經驗佈局於各行業中，連阿姆斯壯登月球的攝影鏡頭也是蔡司製造的！」

▲歡慶蔡司175 週年「光勢力品牌行動車」系列活動啟航。（圖／蔡司提供）
▲歡慶蔡司175 週年「光勢力品牌行動車」系列活動啟航。（圖／蔡司提供）

今年在東京奧運上獲得銅牌的我國拳擊女將黃筱雯，日前在全運會上又完成了3連霸金牌的偉業。黃筱雯表示，「蔡司剛好這次175週年的理念就是，擊破框架挑戰想像的極限，剛好我也覺得這個理念就跟我在運動場上的精神是一樣的。」

眾所周知，黃筱雯並不是近身肉搏型的拳手，她習慣利用人高手長的優勢來攻擊對手，屬於技巧性很高的搏擊風格。在擂台上英姿煥發的黃筱雯，其實私底下是個戴著眼鏡的鄰家女孩。

她以親身經歷分享清晰視力的重要性，之前有次配的眼鏡因為和臉型不符，導致常常在做有氧時會頭昏眼花，她笑說：「有一次訓練時，甚至還一個不小心揮拳打到教練的臉。」

▲與蔡司有著共同理念「突破框架 挑戰極限」，東奧拳擊銅牌黃筱雯戴出與眾不同的「光勢力」視野。（圖／黃建霖攝）
▲與蔡司有著共同理念「突破框架 挑戰極限」，東奧拳擊銅牌黃筱雯戴出與眾不同的「光勢力」視野。（圖／黃建霖攝）

此次全運會開打前，蔡司集團特別邀請黃筱雯體驗「蔡司優視力」專業數位化驗光流程，其中包含了精密的蔡司 3D 中心定位儀，只需 90 秒就能量測出詳盡的個人化配戴參數，每個人的眼睛都是獨一無二的，需要透過精準專業的檢測流程，讓鏡片與鏡框組合搭配上個人化的配戴參數，才能讓配戴者擁有舒適清晰的視覺體驗。黃筱雯在完成蔡司優視力體驗後表示，這徹底顛覆她過往對驗光的了解，原來配鏡過程每一道步驟都是需要精準的環環相扣，最後才讓人有最佳化的視覺體驗！

蔡司清銳 MAX 產品體驗大使黃筱雯表示：「每一個視角的用眼習慣若是在平常就能保持清晰，即便對戰時摘下眼鏡，也能讓運動員保有最敏銳的準備！」

▲奧運銅牌、全運會金牌三連霸拳擊手黃筱雯，以「蔡司清銳MAX」產品大使身份出席光學巨擘「德國蔡司」175 週年光勢力系列活動。（圖／黃建霖攝）
▲奧運銅牌、全運會金牌三連霸拳擊手黃筱雯，以「蔡司清銳MAX」產品大使身份出席光學巨擘「德國蔡司」175 週年光勢力系列活動。（圖／黃建霖攝）

在本次活動上，特地前來祝賀的歐洲在臺商務協會 (ECCT)執行長何飛逸 (Freddie Höglund)也感性地提及到時間的概念，「在175年前，摩斯密碼才剛剛問世，這改善了當時的溝通方式，而蔡司的存在就是如此恆久。」

深受蔡司品牌始終如一的精神所感動，國際級剪紙藝術大師楊士毅表示，「一個品牌能持續175年，不只是因為與時俱進，而是因為堅守初心。」，更為蔡司175週年創作聯名款設計。活動期間消費者凡購買蔡司智銳鏡片系列，即贈楊士毅剪紙大師設計的 「蔡司175 週年限量聯名提袋」 ；選配蔡司全系列鏡片，即贈 「蔡司175週年限量聯名保證卡」。

繼雙北市與桃竹大都會區後，蔡司「光勢力行動車」將持續巡迴至各大都會區； 11/21 (日) 11:00-20:00 台中惠國停車場、12/11 (六) 11:00-20:00 台南新光三越 (中山店)、12/12 (日) 11:00-20:00 高雄漢神巨蛋 (水池區) 。有興趣的民眾，把握機會前往，體驗3D中心定位儀體驗、視力測驗、未來視界繪圖等闖關活動，就可領取限量好禮和價值萬元的抽獎機會喔！

175年前，蔡司創立之初和合作夥伴深受對事物的好奇、對光學的熱情，以及對精準度的追求，形塑出了看待這個世界的新視角。儘管過去這段時間，人類社會發生了許多變化，但有一點是不變的：蔡司將繼續挑戰想像的極限。


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