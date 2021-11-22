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冷飯熱量低？網狂點壽司吃　專家提醒：佐料才是關鍵

▲有民眾認為冷飯的熱量比一般熱飯低，因此狂點壽司吃。（圖／取自pixabay）
▲有民眾認為冷飯的熱量比一般熱飯低，因此狂點壽司吃。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 10:56:24

米飯一直都是台灣人傳統主食的來源之一，因為容易有飽足感因此不少民眾一次能吃好幾碗，但是缺點就是其熱量不低。日前有民眾表示「冷飯的熱量比熱飯低」因此狂點壽司來吃，對此食藥署提醒：「佐料才是熱量關鍵」。

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日前食藥署在粉專《食用玩家-食藥署 》貼出一PO文解釋為何米飯在加熱後冷卻的過程會提升「抗性澱粉Resistant starch, RS」的含量，「抗性澱粉是一種不被小腸澱粉分解酵素作用的澱粉，其進入大腸後，會被腸內菌叢發酵成短鏈脂肪酸，其功能類似膳食纖維。因人體無法消化抗性澱粉，雖具飽足感，但是沒有熱量，因此從冷飯所攝取的熱量確實比熱飯少」。

▲食藥署表示「冷飯熱量較低」的原因，但也強調壽司的佐料才是熱量關鍵。（圖／翻攝自《食用玩家-食藥署 》臉書）
▲食藥署表示「冷飯熱量較低」的原因，但也強調壽司的佐料才是熱量關鍵。（圖／翻攝自《食用玩家-食藥署 》臉書）
而「抗性澱粉」則分為四大類，第一類RS1以「為澱粉消化酵素無法接近的澱粉，存在於榖類、種子及豆類等未加工食物中，其澱粉質被包埋於食物基質中，受到蛋白質成份之遮蔽，使澱粉酵素無法作用」，第二類RS2：「為具抗性的天然澱粉顆粒(含未糊化之澱粉粒)，存在於生馬鈴薯、青香蕉、高直鏈玉米澱粉中」，第三類RS3：「為回凝澱粉，存在煮熟後放冷之米飯、麵包等的老化澱粉中」，第四類RS4：「為經化學修飾或熱處理的澱粉產品」。

雖然壽司類的冷飯熱量比熱飯低一點點，但食藥署也表示由於壽司上還有其他佐料，這些配料的才是真正的熱量關鍵！另外也有網友表示：「壽司醋飯有的還會加味醂增甜降酸，如果再加上海苔……原本的熱量直接增加2～3倍」，因此千萬別以為吃冷飯就一定更容易瘦喔！（編輯：陳珮瑜）

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