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腋下、鼠蹊反覆腫痛流膿？　當心是化膿性汗腺炎

腋下、鼠蹊反覆腫痛流膿？　當心是化膿性汗腺炎
腋下、鼠蹊反覆腫痛流膿？　當心是化膿性汗腺炎

健康醫療網

2021-11-22 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】42歲的黃先生數年來在雙側腋下、鼠蹊及臀部等部位反覆出現一顆顆紅腫疼痛的皮膚結節，最初以為是身體清潔沒做好導致局部細菌感染，吃抗生素治療會改善一陣子，但一段時間後又會再度復發。時間一長，發病處的皮膚漸漸形成一塊塊堅硬的疤痕組織，甚至不斷流出有味道的膿水，他四處求醫，皆被診斷為「蜂窩性組織炎」或「慢性細菌感染」，後來輾轉至新竹臺大分院求診，經診斷為「化膿性汗腺炎」。

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化膿性汗腺炎　非細菌感染、不會傳染

新竹臺大分院皮膚部陳威宇醫師表示，化膿性汗腺炎是一種較不常見的皮膚發炎性疾病，並非是細菌感染，也不具有傳染性，不熟悉此疾病的醫師常會診斷為疔瘡或是細菌感染。

陳威宇醫師補充，初期表現是在腋下、乳房下方、鼠蹊和臀部等頂漿腺分布較為豐富的部位反覆出現紅腫疼痛的結節，隨著反覆發炎跟疾病的進展，患部會形成纖維化的疤痕組織以及流膿的瘻管，疼痛及異味常會影響工作表現與社交生活。

致病因不明　女性發病機率高

陳威宇醫師說明，化膿性汗腺炎的好發年齡為20歲左右，女性相較於男性有較高的發病機率。疾病成因至今仍不明，研究證據顯示，可能與毛囊及汗腺開口阻塞有關聯，其他可能致病因子還包含家族遺傳、肥胖、吸菸、賀爾蒙變化、免疫功能失調等，醫學界目前認為這是一個由多種因素造成的疾病。

無法治癒但可控制　生物製劑成新選擇

治療方面可以使用藥物控制發炎，避免後續形成嚴重的疤痕，常用藥物包含口服抗生素以及口服A酸，近年的研究顯示，生物製劑也是一個不錯的選擇；若已經出現大片疤痕以及化膿情形則可以考慮外科手術，切除不正常的疤痕組織及瘻管，除此之外，也會建議病人嘗試減重以及戒菸。

雖然目前的醫療科技尚無法「治癒」化膿性汗腺炎，但穩定控制病情是很有機會達到的。



資料來源：健康醫療網 腋下、鼠蹊反覆腫痛流膿？　當心是化膿性汗腺炎

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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