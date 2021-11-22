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新竹臺大分院皮膚部陳威宇醫師表示，化膿性汗腺炎是一種較不常見的皮膚發炎性疾病，並非是細菌感染，也不具有傳染性，不熟悉此疾病的醫師常會診斷為疔瘡或是細菌感染。
陳威宇醫師補充，初期表現是在腋下、乳房下方、鼠蹊和臀部等頂漿腺分布較為豐富的部位反覆出現紅腫疼痛的結節，隨著反覆發炎跟疾病的進展，患部會形成纖維化的疤痕組織以及流膿的瘻管，疼痛及異味常會影響工作表現與社交生活。
致病因不明 女性發病機率高
陳威宇醫師說明，化膿性汗腺炎的好發年齡為20歲左右，女性相較於男性有較高的發病機率。疾病成因至今仍不明，研究證據顯示，可能與毛囊及汗腺開口阻塞有關聯，其他可能致病因子還包含家族遺傳、肥胖、吸菸、賀爾蒙變化、免疫功能失調等，醫學界目前認為這是一個由多種因素造成的疾病。
無法治癒但可控制 生物製劑成新選擇
治療方面可以使用藥物控制發炎，避免後續形成嚴重的疤痕，常用藥物包含口服抗生素以及口服A酸，近年的研究顯示，生物製劑也是一個不錯的選擇；若已經出現大片疤痕以及化膿情形則可以考慮外科手術，切除不正常的疤痕組織及瘻管，除此之外，也會建議病人嘗試減重以及戒菸。
雖然目前的醫療科技尚無法「治癒」化膿性汗腺炎，但穩定控制病情是很有機會達到的。
資料來源：健康醫療網 腋下、鼠蹊反覆腫痛流膿？ 當心是化膿性汗腺炎
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