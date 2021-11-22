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過敏兒可以「預防」？　孕媽咪快看這幾招

過敏兒可以「預防」？　孕媽咪快看這幾招
過敏兒可以「預防」？　孕媽咪快看這幾招

健康醫療網

2021-11-22 16:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】異位性體質乃是一種遺傳性的過敏發炎體質，而即使有遺傳，也需要受到環境等不良因素刺激才會發病。隨著醫學科技進步，兒童過敏疾病的謎題已逐漸被解開，馬偕兒童醫院過敏免疫風濕科資深主治醫師、馬偕醫學院醫學系臨床教授暨台灣氣喘衛教學會榮譽理事長徐世達醫師表示，孕媽咪可於懷孕第二產期（即第四個月）及新生兒出生後的六個月內，事先加以預防以減少過敏兒的產生。

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孕期避開過敏原　搭配「這三種」食物降低新生兒過敏機率 

若為家中已有兩個以上過敏兒的高過敏風險家庭，孕媽咪可在懷孕初期至第一期就開始避免接觸家族過敏原，包含食物、塵蟎、寵物毛或香菸等。

徐世達醫師也補充，孕媽咪攝取以下三種食物，能協助降低新生兒合併過敏體質的機率：

（１） 低過敏食物（如：水解蛋白配方奶粉） 

給予懷孕或哺乳期間的婦女低過敏性的配方奶粉，可預防嬰兒異位性體質的發展。 

（２） 益生菌

可重新調節並增強腸內的整體免疫機制，進而達到：對已過敏的人可以減緩其過敏發炎的反應；而對尚未過敏的人，則可以預防過敏病的發生。國內一研究發現，產婦產前四個月服用乳酸菌，母親過敏由百分之五十降為百分之二十三，嬰兒濕疹由百分之三十降為百分之十三。顯示產婦服用益生菌能同時降低母親與嬰兒過敏的機率。 

（３） 魚油

深海魚油含有大量的 ω -3 多元不飽和脂肪酸，而在懷孕母親之飲食中增加 ω -3 多元不飽和脂肪酸，可協助預防新生兒十八個月前之喘鳴，換句話說，母親在懷孕其間補充魚油，可調控新生兒免疫反應，而有預防過敏性疾病的效果。 

小Baby出生前六個月　也是黃金預防期

小孩已經出生就來不及預防了嗎？徐世達醫師說明，在新生兒出生後易造成過敏體質發病的前六個月，執行下列的建議事項，於目前醫學界已證實可進一步地降低其過敏病發作的機會和嚴重度。 

（１） 餵食母乳時，母親應禁食其家族中已被證實會造成過敏的食物（較常見者為乳製品、蛋、魚、豆奶或花生）。

（２） 當不能餵食母奶時，須使用水解蛋白嬰兒奶粉餵食。

（３） 延遲至六個月以上再添加副食品。

（４） 減少塵璊, 貓狗等有毛動物, 香煙的接觸。

（５） 藉由勤洗手、戴口罩、流行期不到公共場所來減少病毒感染。

過敏原需確實診斷　才能有效避免

另外，徐世達醫師也提醒，家族過敏原必須經由過敏免疫學專科醫師加以證實，才能有效避免過敏兒及高過敏風險家庭懷孕婦女接觸過敏原。

以食物過敏為例，確定診斷個人對哪一種食物會引起真正的過敏反應，才加以避免的觀念是十分重要的，否則盲目禁食一、二十種以上食物，不但不切實際，有時甚至會導致病人營養不均問題。

一旦過敏病人被鑑定出對某種食物有真正的過敏反應時，其最佳處理方式乃為在過敏免疫學專科醫師指導及監視下，避免進食該食物一段時間後，再嘗試使用食物激發試驗以決定是否可以重新食用。 

家長需先建立正確觀念　從旁協助過敏兒

對於過敏兒的照護，家長必須要先建立對於過敏的正確觀念，並與過敏免疫科主治醫師密切配合，儘早給予過敏兒適當的環境改善、抗過敏性發炎的局部或噴霧治療、以及完善的居家照顧， 並做到下列事項：均衡飲食、適度運動，每天持續三十分鐘以上、確保居家環境光照充足，通風良好、居家環境常打掃及充足休息與睡眠。

即使是對於已產生過敏症狀的兒童而言，徐世達醫師強調，藉由儘快改善會使其生病的過敏環境，搭配及早藥物治療，小朋友的過敏病亦有治癒的可能。 

徐世達　醫師

馬偕兒童醫院過敏免疫風濕科資深主治醫師

馬偕醫學院醫學系臨床教授

台灣氣喘衛教學會榮譽理事長



資料來源：健康醫療網 過敏兒可以「預防」？　孕媽咪快看這幾招

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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