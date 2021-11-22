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若為家中已有兩個以上過敏兒的高過敏風險家庭，孕媽咪可在懷孕初期至第一期就開始避免接觸家族過敏原，包含食物、塵蟎、寵物毛或香菸等。
徐世達醫師也補充，孕媽咪攝取以下三種食物，能協助降低新生兒合併過敏體質的機率：
（１） 低過敏食物（如：水解蛋白配方奶粉）
給予懷孕或哺乳期間的婦女低過敏性的配方奶粉，可預防嬰兒異位性體質的發展。
（２） 益生菌
可重新調節並增強腸內的整體免疫機制，進而達到：對已過敏的人可以減緩其過敏發炎的反應；而對尚未過敏的人，則可以預防過敏病的發生。國內一研究發現，產婦產前四個月服用乳酸菌，母親過敏由百分之五十降為百分之二十三，嬰兒濕疹由百分之三十降為百分之十三。顯示產婦服用益生菌能同時降低母親與嬰兒過敏的機率。
（３） 魚油
深海魚油含有大量的 ω -3 多元不飽和脂肪酸，而在懷孕母親之飲食中增加 ω -3 多元不飽和脂肪酸，可協助預防新生兒十八個月前之喘鳴，換句話說，母親在懷孕其間補充魚油，可調控新生兒免疫反應，而有預防過敏性疾病的效果。
小Baby出生前六個月 也是黃金預防期
小孩已經出生就來不及預防了嗎？徐世達醫師說明，在新生兒出生後易造成過敏體質發病的前六個月，執行下列的建議事項，於目前醫學界已證實可進一步地降低其過敏病發作的機會和嚴重度。
（１） 餵食母乳時，母親應禁食其家族中已被證實會造成過敏的食物（較常見者為乳製品、蛋、魚、豆奶或花生）。
（２） 當不能餵食母奶時，須使用水解蛋白嬰兒奶粉餵食。
（３） 延遲至六個月以上再添加副食品。
（４） 減少塵璊, 貓狗等有毛動物, 香煙的接觸。
（５） 藉由勤洗手、戴口罩、流行期不到公共場所來減少病毒感染。
過敏原需確實診斷 才能有效避免
另外，徐世達醫師也提醒，家族過敏原必須經由過敏免疫學專科醫師加以證實，才能有效避免過敏兒及高過敏風險家庭懷孕婦女接觸過敏原。
以食物過敏為例，確定診斷個人對哪一種食物會引起真正的過敏反應，才加以避免的觀念是十分重要的，否則盲目禁食一、二十種以上食物，不但不切實際，有時甚至會導致病人營養不均問題。
一旦過敏病人被鑑定出對某種食物有真正的過敏反應時，其最佳處理方式乃為在過敏免疫學專科醫師指導及監視下，避免進食該食物一段時間後，再嘗試使用食物激發試驗以決定是否可以重新食用。
家長需先建立正確觀念 從旁協助過敏兒
對於過敏兒的照護，家長必須要先建立對於過敏的正確觀念，並與過敏免疫科主治醫師密切配合，儘早給予過敏兒適當的環境改善、抗過敏性發炎的局部或噴霧治療、以及完善的居家照顧， 並做到下列事項：均衡飲食、適度運動，每天持續三十分鐘以上、確保居家環境光照充足，通風良好、居家環境常打掃及充足休息與睡眠。
即使是對於已產生過敏症狀的兒童而言，徐世達醫師強調，藉由儘快改善會使其生病的過敏環境，搭配及早藥物治療，小朋友的過敏病亦有治癒的可能。
徐世達 醫師
馬偕兒童醫院過敏免疫風濕科資深主治醫師
馬偕醫學院醫學系臨床教授
台灣氣喘衛教學會榮譽理事長
資料來源：健康醫療網 過敏兒可以「預防」？ 孕媽咪快看這幾招
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊