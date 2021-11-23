COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Ford Kuga 投入臺中市政府警察局服役

▲ Ford Kuga 投入臺中市政府警察局服役
▲ Ford Kuga 投入臺中市政府警察局服役

2GameSome - 有車賞

2021-11-23 02:25:01

Ford Kuga 上市至今好評不斷，亦獲得臺中市政府警察局肯定，採用為最新型之警用巡邏車，並於今日（11/22）假臺中市政府警察局中庭廣場舉行車輛驗收及交車儀式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為強化警用汽車安全性，臺中市政府警察局巡邏車預算單價自 65 萬元提高為 90 萬元，全面提升各項主、被動安全配備，以確保員警執勤安全，本批交付及投入服役之警用巡邏車款則是以 Ford Kuga EcoBoost®180 時尚 為基礎打造，具備 180ps 最大馬力及 15.9 km/L 油耗，並搭載全新 Ford C2 底盤，車身結構採用近 50% 超高剛性鋼材布局打造，結合鋁合金引擎蓋，前麥花臣獨立懸吊結合前防傾桿、後多連桿獨立懸吊結合後防傾桿（含鋁合金下控制臂），優異的輕量化帶來靈敏操控；主動安全部份則搭載具備 Level 2 自動駕駛等級技術的 Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統，並導入 Ford 歐洲開發設計的原廠360°環景影像行車輔助系統，打造前向、側邊、後向全方位主動安全防護網，守護員警執勤安全，加持快速打擊犯罪能量。

此次臺中市警察局全新採購 23 輛 Ford Kuga 作為警用巡邏車，車輛驗收主持人副局長邱文亮表示：「本年度警用車輛採購款式皆為市場最新車款，不只車輛的性能優越，安全配備更是與時俱進，能提升執勤員警的機動性與安全性，強化快速機動打擊犯罪的效率。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀