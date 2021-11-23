COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Bentley Flying Spur Mulliner & Flying Spur Hybrid於廣州車展正式導入中國

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-23 03:55:20

2020年在中國有翻倍銷量成長的Bentley Flying Spur車系，證明該車系十分受到中國層峰歡迎，因此，在2021廣州國際車展中，Bentley再導入Flying Spur Mulliner 與Flying Spur Hybrid兩款車型，以期可以延續銷售佳績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Flying Spur Mulliner作為Flying Spur車系的巔峰之作，融合現代工藝美學及奢華格調。同時，Flying Spur Hybrid則是展現Bentley實現全面碳中和的決心。

全新Flying Spur Mulliner致力於滿足全球客戶對於超豪華座駕奢華至高期待。這款最為奢華的Flying Spur車型，由Bentley個性化定制部門Mulliner打造，其整體設計、工程研發、手工匠造均在英國本土完成。  

Flying Spur Mulliner標配設計細節精緻、並採灰色拋光設計的Mulliner 22英寸輪圈，且具有輪圈徽飾自正設計，讓輪圈中心徽飾在車輛行駛時，可始終保持對正狀態；外型上，雙菱樣式水箱護罩與車身下部鍍鉻格柵相呼應，帶有「Mulliner」專屬字樣的側通風口和採用啞光銀（Satin Silver）設計之兩側後視鏡，讓整輛車更為亮眼。此外，Flying Spur Mulliner還提供自發光電動可升降式雙飛翼“B”字車頭廠徽和“寶石鑲嵌式”油箱蓋，以彰顯身份。  

座艙中，印入眼簾的是有「Mulliner」字樣自發光迎賓踏板，以及精緻絨毛地毯，靜待駕乘者進入車內，並提供八種三色內裝配色供車主選擇。座椅採手工絎縫，搭配對比鮮明的緄邊裝飾和「Mulliner」圖案刺繡，進一步提升座艙奢華氣韻。Flying Spur Mulliner不僅為消費者帶來匠心獨具的無比奢華，同時也提供了包括混合動力車型在內的三種動力版本。  

同步亮相的Flying Spur Hybrid，是Bentley迄今為止對環境最為友善的車型，搭載由2.9升V6汽油引擎和電動馬達搭配而成的油電混合動力系統，具有達544hp最大馬力，峰值扭力則為750Nm。其也是Bentley有史以來效能最佳的車型，滿油續航里程可超過700公里。並且還擁有0~100km/h加速只需4.3秒之強大性能。

Bentley在廣州國際車展共展出了五輛新車，以最新產品展現於中國市場再創佳績的信心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀