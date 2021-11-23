Bentley Flying Spur Mulliner & Flying Spur Hybrid於廣州車展正式導入中國

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Flying Spur Mulliner作為Flying Spur車系的巔峰之作，融合現代工藝美學及奢華格調。同時，Flying Spur Hybrid則是展現Bentley實現全面碳中和的決心。
全新Flying Spur Mulliner致力於滿足全球客戶對於超豪華座駕奢華至高期待。這款最為奢華的Flying Spur車型，由Bentley個性化定制部門Mulliner打造，其整體設計、工程研發、手工匠造均在英國本土完成。
Flying Spur Mulliner標配設計細節精緻、並採灰色拋光設計的Mulliner 22英寸輪圈，且具有輪圈徽飾自正設計，讓輪圈中心徽飾在車輛行駛時，可始終保持對正狀態；外型上，雙菱樣式水箱護罩與車身下部鍍鉻格柵相呼應，帶有「Mulliner」專屬字樣的側通風口和採用啞光銀（Satin Silver）設計之兩側後視鏡，讓整輛車更為亮眼。此外，Flying Spur Mulliner還提供自發光電動可升降式雙飛翼“B”字車頭廠徽和“寶石鑲嵌式”油箱蓋，以彰顯身份。
座艙中，印入眼簾的是有「Mulliner」字樣自發光迎賓踏板，以及精緻絨毛地毯，靜待駕乘者進入車內，並提供八種三色內裝配色供車主選擇。座椅採手工絎縫，搭配對比鮮明的緄邊裝飾和「Mulliner」圖案刺繡，進一步提升座艙奢華氣韻。Flying Spur Mulliner不僅為消費者帶來匠心獨具的無比奢華，同時也提供了包括混合動力車型在內的三種動力版本。
同步亮相的Flying Spur Hybrid，是Bentley迄今為止對環境最為友善的車型，搭載由2.9升V6汽油引擎和電動馬達搭配而成的油電混合動力系統，具有達544hp最大馬力，峰值扭力則為750Nm。其也是Bentley有史以來效能最佳的車型，滿油續航里程可超過700公里。並且還擁有0~100km/h加速只需4.3秒之強大性能。
Bentley在廣州國際車展共展出了五輛新車，以最新產品展現於中國市場再創佳績的信心。