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萬客什鍋的「什」，顧名思義就是什錦、很多的意思。店內提供石頭鍋、燒酒麻香與老饕精選的台式經典鍋底，搭配雞、豬、牛、羊、海鮮與蔬食等，超過40多種品項，若有選擇障礙的人，第一次來到這裡不妨參考店家人氣首選燒酒麻香系列鍋物，採豪邁全米酒再加入數種中藥材等烹煮，酒味濃淡可依照客人喜好選擇全燒、半燒、不燒的料理方式調整。
喜愛台菜料理麻油腰子料理的話，來份「燒酒烏骨雞極致雙拼」就對了！特選新鮮豬腰切花，快速滾煮30秒就即吃到最脆嫩的口感；雞佛選用個頭較大、吃起來很過癮的火雞雞佛，入鍋滾煮3分鐘左右食用最佳，最後，可再來顆麻油炸蛋，滋補養身、暖心又暖胃。
此外，新開幕的萬客什鍋台中青海店，座位數更多、店型設計新潮，並提供全新菜色－酸筍土雞腿鍋，湯頭濃厚溫潤又開胃，建議愛吃鍋的饕客可前往朝聖喔！
吃鍋重點
．人氣必點燒酒麻香鍋，濃薄米酒湯底可調整。
．烏骨雞沾店家特製胡椒鹽超搭。
．麻油炸蛋單吃、入鍋、配飯，吃法多變。
景點資訊
萬客什鍋
地址：台北市松山區八德路四段217號
電話：02-2748-5133
網址：www.wankeshabu.com
FB：萬客什鍋石頭火鍋專賣Wan Ke Hot Pot
時間：週一至日11:30-02:00
消費：石頭爆炒鍋250元起、燒酒麻香鍋320元起、老饕精選鍋340元起。以上價格均另加收10％服務費
這篇文章 秋冬嗑鍋｜選擇困難者慎入！ 台中人氣鍋物進軍台北逾40種台式鍋物任你選 最早出現於 行遍天下旅遊網