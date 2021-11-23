【試駕】Lexus UX 300e竟意外地好玩! 它的表現出乎我的預期!

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首先從外觀看起，這次UX 300e試駕車在第一印象就相當搶眼，除了星空藍的配色容易讓人聯想到Lexus的電能技術，車側的ELECTRIC與車尾的UX 300 e字樣便直接明瞭的告訴世人我是純電車身分，再來就是無配置內燃機後水箱護罩便能透過減少孔洞來降低車頭風阻，搭配獨特的低風阻輪圈與17吋節能胎讓節能表現進一步提升；由於UX 300e是以油車基礎所衍伸而來的車型，設計上無法像新世代電車般天馬行空，不過原廠仍在限定條件下盡量讓配置不去影響熟知的使用習慣，例如傳統的油箱蓋處已改為充電插座而且兩側皆有，一邊是AC家用慢充的J1772規格，另一邊則是DC快充的CHAdeMO規格，再來就是為了不影響車艙的空間配置，電池模組直接加掛在底盤下方，好處是重心變得更低對行進動態更容易掌握，不過因此底盤高度降低有2公分之多，駕駛時要注意路面障礙物刮到底盤進而傷害到電池的機會。
車艙部分一眼望去多承襲油車的內裝布局，不過Lexus仍替UX 300e創造出些許差異化，最明顯的莫過於排檔桿造型改為LC式樣的線傳系統，畢竟電車的前進與後退經由電子信號便能改變馬達的轉動方向，使用按鍵操作也未嘗不可，但為了維持傳統車輛的操作手感，UX 300e仍使用傳統排檔桿作為信號的傳遞媒介，這方式相較下較易於操作也更為直覺，再來就是駕駛儀表也帶有電車專屬的小巧思，左側與油車同樣為訊息選單，中央則同為時速顯示不過周圍從轉速表變為電流輸出與回充的顯示介面，右側上方則取消水溫表改為車型字樣，下方則同樣以分隔方式提供電能的儲量顯示。
方向盤後方同樣保有兩塊撥片，但這次名稱不能叫做排檔撥片，而是用於調整動能回充程度所用，此設計與先前試駕的Hyundai Kona EV車型亦同，不同的是UX 300e即便開啟最高四階回充其降速感受仍小於Kona EV，Kona EV比較可以當作入彎前的煞車所用，相同速度下UX 300e可能還需靠部分機械煞車來輔助減速，只能說這是設計理念的不同並無對錯，但就體感舒適度而言UX 300e會較占上風，再來就是雙前座椅比油車多了通風功能，以往被嫌台灣用不太到的加熱功能終於獲得解套，但意外的是還多附贈方向盤與後座椅加熱，這個操作邏輯我是搞不太清楚，但多給的按讚就對了，另外也新增現在頗受歡迎的手機無線充電座，同時強化空調的濾菌效果，不過可稍稍碎念個幾句的是中控台螢幕竟然沒有隨之升級為海外高階版的12.3吋大螢幕，雖然Apple Carplay跟Android Auto功能皆有支援，不過用大螢幕投射的爽度還是有不小差別。
動力輸出採用前驅單永磁馬達的驅動模式，204匹的馬力輸出已是UX車系的性能代表，但30.6公斤米的扭力峰值才是讓駕駛嘴角失守的王牌武器，雖然0-100 km/h的官方數據為7.5秒，但電動車的優勢在於扭力在踩下油門踏板的瞬間就全數釋放，媲美彈射起步的體感絕對讓你忘卻數字上的意義，試駕當天特地開到山路體會一下Lexus首款純電車到底有多少能耐，即便車重比起油車多出了200多公斤，不過在大部分重心轉移到底盤之後，操駕起來反而更容易掌控車身動態，即便配的是抓地力不佳的節能胎，但若能掌控好進彎路線，車速不慢的情況下也能放心的將其丟入彎中，即便輪胎掙扎音量頗為明顯，但並不會影響到車輛的循跡性，感覺頗像過去開法系鋼砲的經驗，”可控的失控狀態”應該是最符合此情況的最佳形容詞。
充電部分DC快充的CHAdeMO規格可在50分鐘將電量從0充至75%，80分鐘則可充至全滿，AC慢充的J1772規格則需8小時才能從0充至100%，而Lexus目前在西部的6個營業所設有快充點及18座AC交流電慢充，東部則僅提供3座慢充站，日前也與華城電機展開合作來拓展充電的方便性，透過專屬的「Lexus EV+」APP可直接導引至最近的充電站來減少搜尋時間，目前更針對前100名購車車主提供2年免費快充的服務，並贈送家用AC充電器一組。
雖然54.4kWh電池所能提供的續航里程較低，不過以WLTP測試出來的315公里也夠一般人平時的通勤需求，只要你不是要作為南北奔波的業務車，每天回家插著慢充補個電，甚至每天使用里程低於50公里的使用者來說一週充一次電即可，Lexus也將其定位在”Creative Urban Explorer”的用車概念，短里程移動與通勤使用才是UX 300e的定位所在。
如果你在意的是行駛里程不想要有焦慮感，UX 300e確實非第一選項，若是拿來作為家中第二部車使用，日常上下班偶而假日熱血一下，加上有品牌光環加持與相對低的持有成本作考量，UX 300e以不到170萬元的售價便能擁有一部豪華品牌純電動車確實對市場投下一枚震撼彈。
| Lexus UX 300e規格表
| 長寬高(mm)
| 4,495/1,840/1,545
| 軸距(mm)
| 2,640
| 車重(kg)
| 1,785
| 驅動型式
| 永磁電動馬達
| 電池容量
| 54.35 kWh
| 綜效馬力(hp)
| 204
| 最大扭力(kgm)
| 30.6
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 雙A臂
| 前輪尺寸
| 215/60 R17
| 後輪尺寸
| 215/60 R17
| 續航里程WLTP
| 315公里
| 充電規格
| SAE J1772、CHAdeMO
| 售價(萬元)
| 169.9