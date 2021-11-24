Kymco全新AK550米蘭車展前夕在台首亮相

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AK550是Kymco進軍國際大型速克達最重要的指標產品，起初以Kymco 50週年的意涵，義大利文「AnniversarioKymco」為命名靈感來源，全新的AK550延續「The Thrills of Touring」的概念，深化演繹「Super Touring」超級跑旅的雙重性格，以獨特的懸浮式空力跑格外觀，全新世代的電子科技配備，強悍的極致運動性能表現，提供騎士熱血與舒適兼具的操駕樂趣，配備上，新增電動風鏡，並配有ABS、TCS、定速巡航系統，以及增加電子油門，以滿足全球熱血車迷對Kymco旗艦車款的熱切期盼。但在記者會中，則並未提供正式量產車之相關規格與售價，須等到2022年正式上市，才會有進一步資訊。
面對全球極端氣候變遷，「碳中和」成為當今世界各國最關注的議題，產業電動化更是不可擋的趨勢，在記者會中，光陽集團柯勝峯董事長表示：「Kymco擁有超過20年的電動車基礎，持續以全新的技術與創新的思維，研發各種超越顧客期待的產品，滿足不同消費者的全方位需求，引領全球電動機車產業發展。」隨著新一代Ionex問世，激發出每個人擁有電動機車的渴望，以快速成長的電池交換網路、創新的尊榮換電服務、充電版與換電版並行的多元機種選擇，成功超越台灣現有電動機車市場格局，推動Kymco全球電動機車市場佈局，展現Kymco在全球電動機車發展進程中扮演的關鍵角色。
此外，除了全新AK550，在此之前已亮相過的大型三輪速克達CV3，也再次現身，並且同樣確定會在2022年在台灣進行全球首發上市，同樣相當令人期待。
柯董事長表示：「Kymco的品牌理念「最得我心」就是要為更多的感動全力以赴。我們將持續以不斷的創新與突破。追求超越顧客期待的獨特產品，讓每位顧客都能以身為Kymco車主而感到自豪，滿足全球消費者對Kymco「最得我心」產品的高度期待。」