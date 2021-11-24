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WRC傳奇車款Lancia Delta重出江湖，不過是以純電方式現身!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-24 08:55:21

Lancia先前已預告經典車款Delta預計在2026年前以電動車身分前重回市場，不過現在有車隊打算用老款Delta加以電動化來參加WRC的EV組賽事，意旨車迷們又有機會看到這部80年代名駒在賽道上奔馳的英姿。

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說到WRC的傳奇車款絕對不能不提Lancia Delta這部在80到90年代奪下6座年度冠軍的經典名駒，雖然品牌現在販售的車型僅Ypsilon一款，不過在集團重新整合下也宣布2026年前會讓Lancia Delta以電動化的方式重生，不過在真正重回市場之前倒是有車隊率先將老款Delta電動化來參加WRC賽事，GCK Motorsport透過全新底盤搭配電能動力系統再裝上Delta的外殼作為參與WRC EV組別的戰車，之所以選擇Delta的原因很簡單，就是它夠經典夠代表WRC的精神。

這部Delta Evo-e賽車使用的是奧地利Kreisel公司所開發的動力系統，採前、後雙馬達配置其馬力輸出高達671匹，扭力峰值為880 Nm，據原廠數據表示0-100 km/h僅1.8秒，比起過去的2.0升渦輪動力可說是天與地的差別，而全新賽制將有14輛車參與比賽，所有車輛皆使用相同的動力系統，不過車輛外型與調教皆讓各車隊可自由發揮，如果你覺得這個概念不錯，現在GCK Motorsport也打算推出限量市售版來滿足車迷需求，同樣採雙馬達配置不過動力已調降至197匹，30 kWh的電池模組能提供約200公里的續航里程，不過售價與推出日期尚未公布。

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