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【試駕】別以為Volkswagen Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium就只是加長多兩座如此簡單

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-24 10:55:20

Volkswagen Tiguan對於品牌與市場來說都有其重要地位和出色的銷售表現，尤其小改車型於配備和舒適性又獲得更精進的成長，可是對有人員乘載需求的就顯得不適用，沒關係小改Tiguan Allspace來了，不過別以為Tiguan Allspace就僅是尺碼較長多兩座如此簡單。

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為了滿足有人員乘載需求Tiguan Allspace就是基於Tiguan所衍生而來的車型，但別以為Tiguan Allspace就很單純的尺碼變長和塞兩張座椅而已。

小改Tiguan Allspace頭燈同樣升級配備 LED Matrix矩陣式頭燈，水箱護罩也導入品牌新世代語彙，而為了能讓消費者清楚分辨Tiguan Allspace與Tiguan差異，Tiguan Allspace配備水箱護罩連貫式LRD燈，車頭換上更具運動氣息的保險桿以利辨識，前門與尾門的銘牌也是分辨的另一種方式。

別認為Tiguan Allspace與Tiguan就只是多了兩座而已。
別認為Tiguan Allspace與Tiguan就只是多了兩座而已。
Tiguan Allspace擁有更具運動風格的前保險桿。
Tiguan Allspace擁有更具運動風格的前保險桿。
除同樣有矩陣式頭燈外，Tiguan Allspace水箱護要亦有連貫式LED燈。
除同樣有矩陣式頭燈外，Tiguan Allspace水箱護要亦有連貫式LED燈。
車尾有銘牌可辨識Tiguan Allspace車型。
車尾有銘牌可辨識Tiguan Allspace車型。
霧銀後視鏡與銘牌是Tiguan Allspace專屬才有的配置。
霧銀後視鏡與銘牌是Tiguan Allspace專屬才有的配置。
長達4米7的5+2七人座當然要配19吋圈胎才適合。
長達4米7的5+2七人座當然要配19吋圈胎才適合。
除了外觀的些許不同，座艙才是Tiguan Allspace最大亮點與差異之處，首先車身尺碼Tiguan Allspace增長至4,726mm，軸距來到2,789mm，如此一來替Tiguan Allspace創造出更寬敞的乘坐環境，搭配椅背/前後可調功能，基本上多數人都能找到最舒適的乘坐姿勢。再來就是Tiguan Allspace的特色，增加的第三排兩張座椅讓乘載更靈活豐富，不過終究為5+2設定，其空間與坐姿在人員乘坐就建議短途或孩童較為適合。

後座在2,789mm軸距與座椅前後/椅背可調下擁有舒適的乘坐環境。
後座在2,789mm軸距與座椅前後/椅背可調下擁有舒適的乘坐環境。
Tiguan Allspace最大亮點就是5+2七人座，只是不建議成人長途乘坐。
Tiguan Allspace最大亮點就是5+2七人座，只是不建議成人長途乘坐。
第三排使用時Tiguan Allspace行李廂擁有230公升。
第三排使用時Tiguan Allspace行李廂擁有230公升。
放倒後容積可達1,775公升。
放倒後容積可達1,775公升。
你以為Tiguan Allspace的差異就只有這樣嗎？座艙格局雖與Tiguan相同，配備10.25吋數位儀表、9.2吋MIB 3中控螢幕、Android Auto/無線Apple CarPlay、智慧車陣穿梭、半自動駕駛等。Tiguan Allspace座椅除有加熱亦有通風功能，這對於夏天悶熱的台灣是頗為實用的配備。除了配備些微差異，在空間部分Tiguan Allspace也具有優勢，在第三排使用情況下行李廂有230公升，第三排倒放後受惠於車長較長因而有著700公升，座椅全部倒放後則可創造出1,775公升容積。

座艙格局與Tiguan相同。
座艙格局與Tiguan相同。
配備MIB 3 9.2吋中控螢幕，具有Android Auto/無線Apple CarPlay。
配備MIB 3 9.2吋中控螢幕，具有Android Auto/無線Apple CarPlay。
要380 TSI R-Line車型方向盤才有觸控按鍵。
要380 TSI R-Line車型方向盤才有觸控按鍵。
Tiguan Allspace前座除有加熱還多了通風功能。
Tiguan Allspace前座除有加熱還多了通風功能。
10.25吋數位儀表擁有多種顯示介面。
10.25吋數位儀表擁有多種顯示介面。
載家人出遊智慧車陣穿梭與半自動駕駛是最佳助手。
載家人出遊智慧車陣穿梭與半自動駕駛是最佳助手。
試駕的Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium動力搭載2.0升渦輪引擎，具有190hp/32.6kgm最大輸出，在此動力推動下雖不至於有氣勢萬鈞的反應，但充足的推力在市區行走或高速巡航都有迅速不拖拍的反應，以家庭訴求的七人座休旅車來說有著相當稱職的表現。

別看到家庭一詞就認為開起來會搖頭晃腦，這一直以來與Volkswagen沒有任何關連，縱使Tiguan Allspace將坑洞過濾以精緻舒適的乘坐感受呈現，但也沒犧牲歐系車應有的操控本質，Q韌的懸吊特性在山路有效抑制側傾，加上4Motion四輪驅動系統，讓面對彎道無需擔心而刻意減速，可以一氣呵成順暢通過，當然想用更快速度操駕也不成問題，不過若是有載人情況下，你聽到的不會是輪胎抗議聲，會是乘客的指責聲音。

因應家庭用車需求動力輸出調性以飽滿順暢為主。
因應家庭用車需求動力輸出調性以飽滿順暢為主。
190hp/32.6kgm動力其實相當夠用。
190hp/32.6kgm動力其實相當夠用。
4Motion四輪驅動系統能應付輕度崎嶇路面與提升循跡穩定性。
4Motion四輪驅動系統能應付輕度崎嶇路面與提升循跡穩定性。
在山路Tiguan Allspace有著穩定沉穩的駕駛感受。
在山路Tiguan Allspace有著穩定沉穩的駕駛感受。
Tiguan Allspace在多了兩座除了擁有更長的尺碼，乘載機能也變得更豐富靈活，同時置物空間也獲得成長，前座也享有加熱與通風功能，如果真的偶而會有載五人以上機會，別考慮就直接選Tiguan Allspace，而且第三排收折後基本上與Tiguan沒有差異。

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