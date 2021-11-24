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萊劑是保健食品？綠營：用詞不精準遭斷章取義

▲民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘說，農委會主委陳吉仲用詞遣字有比較不夠精準。（圖／翻攝自民進黨團直播）
▲民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘說，農委會主委陳吉仲用詞遣字有比較不夠精準。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-24 12:40:42｜2021-11-24 12:40:52

農委會主委陳吉仲接受民進黨podcast節目「耳朵出遊不出油」訪問表示，萊克多巴胺是簡單的產品，像是飼料混合時也會添加添加物，好比人吃三餐，可是也會吃一些保健食品。這段問答卻認為陳吉仲在說「萊克多巴胺是保健食品」。民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘說，用詞遣字有比較不夠精準。幹事長劉世芳也說，不要斷章取義。

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民進黨立法院黨團今（24）日召開記者會，蔡易餘表示，陳吉仲講的原意是萊克多巴胺用在飼料添加物，這種瘦肉精換肉率比較好。陳吉仲說這樣添加物是美國允許使用，且合法沒有問題，這是原意。

蔡易餘說，對話過程講得不夠精確，被說成營養品就很不好了，他替陳吉仲澄清且重申，台灣是不予許使用萊克多巴胺，因為台灣有更好飼養方式。開放美國使用萊克多巴胺的美豬，主要目的還是關鍵的要降低國際障礙。

蔡易餘表示，台灣從2016年至2019年，美國針對台灣採取牛豬分離政策，且對乙型受體素未規定最大容許值，會持續對台灣溝通。美國認為基於公平大家要遵循遊戲規則，美國不會管台灣養豬要不要用萊克多巴胺，但不能把在容許值以下的美豬禁止進口。

蔡易餘說，自從開放後，美國陸續跟台灣有更多經貿往來會議，包含美國貿易代表與台灣有視訊會議、第11屆台美貿易暨投資架構協定順利召開首次會議、台美經濟繁榮夥伴對話，今天美國更邀請台灣下個月民主峰會，未來也會有更多經貿合作。

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