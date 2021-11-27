出門走走吧！全台十大最高賞楓景點 沒去這裡後悔死了
天氣轉涼了、楓葉也紅了，台灣每年11月到隔年1月，正是楓葉由黃綠轉紅的季節，無限美景最受民眾青睞，但有哪些最適合的景點呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「賞楓」話題的網路聲量表現，排第一位的就是南投杉林溪森林生態園區，獨特的「水杉映楓紅」讓人心曠神怡，另外福壽山農場、阿里山森林遊樂區也是高聲量的好地方，想賞楓的朋友不妨把握時機，趁著秋天假期出門走走。
記者張勵德/綜合報導
2021-11-27 08:00:00
根據調查，賞楓景點中聲量最高的杉林溪森林遊樂區，討論度遠遠超過其他景點。11月正逢園區內水杉、楓樹最美的季節，相互呼應美如畫的景緻吸引不少攝影愛好者，網友也紛紛讚嘆「色彩鮮紅美麗」、「搭配陽光取景美不勝收」。而排名居次的「福壽山農場」，特殊的「掌葉楓」在葉色的轉換上有更多的層次，造就出黃、綠、紅交織的美景，看過的網友大讚「繽紛亮眼」，園區內的松廬小木屋與楓葉互相輝映，創造的另一種雅緻風貌，也引起民眾大嘆「好有日式風情的感覺」。
另外，國內首曲一指的賞楓熱門景點南投「奧萬大森林遊樂區」，擁有大片自然散生楓葉美景，許多網友關注「奧萬大情報站」臉書粉專的即時資訊，以便在楓葉轉紅時立刻啟程觀賞，「我已經去回來了，好想再去，風景優美」、「好期待！」
除了上述的景點以外，以「蒸汽火車賞楓紅」聞名的阿里山森林遊樂區（第三），坐擁「紅葉銀杏雙美景」的武陵農場（第四），「紫紅色楓葉」引人入勝的太平山森林遊樂區（第六），「日式古橋楓紅毯」的汐止拱北殿（第七），號稱「低海拔最佳楓景」的石門水庫楓林步道（第八），可以泡湯也可賞楓的關子嶺紅葉公園（第九），以及位於陽明山上、以浪漫歐風造景著稱的台北奧萬大樂活莊園（第十），都是熱門的賞楓景點，趕緊去規劃一下行程吧。
這份調查時間是從2020年11月到2021年11月間，《Social Lab社群實驗室》採用「社群大數據（social big data）」語意分析技術，匯集眾多的社群口碑予以分析而成。