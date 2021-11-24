▲ VW 小改款 Polo 230TSI Style 高階車型 91.8 萬預售接單

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小改款 Polo 230TSI Style外觀採用全新保險桿和下氣壩設計，搭配 17 吋 Tortosa 鋁圈，可選擇全新車色金屬星辰紫和金屬冷燻灰。車頭部分，以 IQ.LIGHT 智慧燈組與新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈為全新亮點， 同時搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈，且具備 DLA 動態頭燈自動切換功能，透過 IQ.LIGHT 智慧燈組可根據環境提供不同行車模式和照明輔助，車尾則有 LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈。





Polo 230TSI Style 採用 Volkswagen 新世代家族化的數位化座艙設計，擁有 10.25 吋全邏輯數位化儀表、三幅式真皮多功能方向盤和換檔撥片、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），同時新增手機無線充電裝置以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調；座椅部分，230TSI Style 配有 ArtVelours 類麂皮座椅，椅面質感也較傳統型座椅更加細緻出色。



