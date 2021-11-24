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VW 小改款 Polo 230TSI Style 高階車型 91.8 萬預售接單

▲ VW 小改款 Polo 230TSI Style 高階車型 91.8 萬預售接單
▲ VW 小改款 Polo 230TSI Style 高階車型 91.8 萬預售接單

2GameSome - 有車賞

2021-11-24 17:25:01

台灣福斯汽車正式預告小改款 Polo 將登台，先公布高階車型 Polo 230TSI Style 預售接單方案，消費者以 91.8 萬元入主且於 2022 年 1 月 31 日前領牌者，即可獲贈免費第一次基礎換油保養。

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小改款 Polo 230TSI Style外觀採用全新保險桿和下氣壩設計，搭配 17 吋 Tortosa 鋁圈，可選擇全新車色金屬星辰紫和金屬冷燻灰。車頭部分，以 IQ.LIGHT 智慧燈組與新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈為全新亮點， 同時搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈，且具備 DLA 動態頭燈自動切換功能，透過 IQ.LIGHT 智慧燈組可根據環境提供不同行車模式和照明輔助，車尾則有 LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈。

Polo 230TSI Style 採用 Volkswagen 新世代家族化的數位化座艙設計，擁有 10.25  吋全邏輯數位化儀表、三幅式真皮多功能方向盤和換檔撥片、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），同時新增手機無線充電裝置以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調；座椅部分，230TSI Style 配有 ArtVelours 類麂皮座椅，椅面質感也較傳統型座椅更加細緻出色。

Polo 230TSI Style 以全方位 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統達到 Level 2 半自動駕駛等級，包含全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統、車側盲點警示系統、RTA 後車橫向車流警示系統 (含煞車輔助系統)、主動乘員防護與 Park Assist 自動停車輔助系統等多樣化配備陣容，另首度新增 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域  ACC 主動式固定車距巡航系統、主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統。

在動力方面，Polo 230TSI Style 搭載直列 3 缸渦輪增壓引擎，擁有 110ps 最大馬力和 20.4kgm 最大扭力，搭配七速 DSG 雙離合器自手排，經濟部能源局油耗測試達 19.0km/L；同時 Volkswagen 全車系享有 4 年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念，機油更換周期延長至最長二年或最多 30,000 公里，加上福斯人禮遇計畫的各種車主服務優惠，有效降低消費者長期持有成本。

台灣福斯汽車正式展開小改款 Polo 230TSI Style 預售方案，單一車型提供 91.8 萬元於 2021 年 12 月 9 日前搶先下訂且於 2022 年 1 月 31 日前領牌入主者，即可享有第一次基礎換油保養。此外，台灣福斯汽車 LINE 官方帳號特別推出【The Polo Club】，與 Polo 迷一起倒數！即日起加入【The Polo Club】將有機會獨家獲邀出席 12/10（五）19:30 微風南山 VIP Night，並能搶先接收新車情報、蒐集 Polo 都市傳說與限定車款，前往指定連結即可【The Polo Club】及參與活動。

2022 年式小改款 Polo 230TSI Style預售價：

車型

新台幣建議預售價

230 TSI Style 

918,000 元

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