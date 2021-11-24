▲ VW 小改款 Polo 230TSI Style 高階車型 91.8 萬預售接單

小改款 Polo 230TSI Style外觀採用全新保險桿和下氣壩設計，搭配 17 吋 Tortosa 鋁圈，可選擇全新車色金屬星辰紫和金屬冷燻灰。車頭部分，以 IQ.LIGHT 智慧燈組與新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈為全新亮點， 同時搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈，且具備 DLA 動態頭燈自動切換功能，透過 IQ.LIGHT 智慧燈組可根據環境提供不同行車模式和照明輔助，車尾則有 LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈。
Polo 230TSI Style 採用 Volkswagen 新世代家族化的數位化座艙設計，擁有 10.25 吋全邏輯數位化儀表、三幅式真皮多功能方向盤和換檔撥片、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），同時新增手機無線充電裝置以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調；座椅部分，230TSI Style 配有 ArtVelours 類麂皮座椅，椅面質感也較傳統型座椅更加細緻出色。
在動力方面，Polo 230TSI Style 搭載直列 3 缸渦輪增壓引擎，擁有 110ps 最大馬力和 20.4kgm 最大扭力，搭配七速 DSG 雙離合器自手排，經濟部能源局油耗測試達 19.0km/L；同時 Volkswagen 全車系享有 4 年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念，機油更換周期延長至最長二年或最多 30,000 公里，加上福斯人禮遇計畫的各種車主服務優惠，有效降低消費者長期持有成本。
台灣福斯汽車正式展開小改款 Polo 230TSI Style 預售方案，單一車型提供 91.8 萬元於 2021 年 12 月 9 日前搶先下訂且於 2022 年 1 月 31 日前領牌入主者，即可享有第一次基礎換油保養。此外，台灣福斯汽車 LINE 官方帳號特別推出【The Polo Club】，與 Polo 迷一起倒數！即日起加入【The Polo Club】將有機會獨家獲邀出席 12/10（五）19:30 微風南山 VIP Night，並能搶先接收新車情報、蒐集 Polo 都市傳說與限定車款，前往指定連結即可【The Polo Club】及參與活動。
2022 年式小改款 Polo 230TSI Style預售價：
車型
新台幣建議預售價
|230 TSI Style
918,000 元