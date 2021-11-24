Ferrari最新混合動力跑車296 GTB抵台，台灣標配價1,688萬起揭開嶄新世代!

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Ferrari 296 GTB 的問世，對躍馬品牌而言深具革命性意義，因為這是首輛掛上Ferrari法拉利躍馬廠徽的V6引擎公路跑車，此全新引擎足以媲美躍馬品牌屢獲殊榮的8缸引擎和12缸引擎。全新120° V6引擎的最大輸出功率達663 cv，配上輸出功率122千瓦（167cv）的電動馬達，其綜效輸出功率高達830 cv，成就了超乎想像的強悍性能及獨樹一格的悅耳聲浪。得益於此，這套插電式混合動力系統不僅能最大限度的確保實用性能，還可進一步提升駕駛樂趣。在強悍動態性能的加持下，296 GTB的最高時速達到驚人的330公里/小時，百公里加速為 2.9秒，而 0-200公里/小時加速僅需7.3秒。
藉由緊湊的車身造型、創新的動態控制系統以及精心設計的空氣力學設計，新車的操控表現令人驚豔，且可以即時回應駕駛指令。同時，296 GTB採用極為簡潔優雅的造型，其設計項目均以展現整車性能為核心，既呈現了獨具現代感的風格，更彰顯了躍馬跑車的標誌性特色—尖端科技與設計美學的極致融合。
對於那些追求極致動力和巔峰性能的躍馬客戶而言，296 GTB 的Assetto Fiorano車型將成為理想的選擇：透過大幅輕量化及空氣力學套件加持，可帶來無與倫比的極致性能駕馭體驗。此外，Assetto Fiorano車型也提供基於Ferrari法拉利GT賽事經驗打造的Multimatic避震器，專為賽道性能打造；而安裝於前保險桿上的高下壓力碳纖維套件可產生額外10公斤的下壓力； Lexan®後車窗以及其他輕量化材質的廣泛應用，如用於座艙和外觀的碳纖維材料。
Assetto Fiorano車型絕不僅是在原有車型上替換套件。部分零件更需重新設計，如門板，從而才可實現整個套件總減重達12公斤以上的目標。選擇Assetto Fiorano 車型的車主還可獨家選購一款靈感來源於Ferrari 250 Le Mans的特殊塗裝。這款塗裝從前翼開始，經過中央格柵並向上延伸，構成錐形樣貌，最後一路延伸至車頂及後擾流板。其他Assetto Fiorano套件包括輕量化達15公斤的Lexan®後車窗，及具備出色抓地力的米其林Sport Cup2R高性能輪胎。
296 GTB令人驚豔的出眾性能歸功於全新動力系統，其包括一台V6渦輪增壓內燃機引擎，配上8速雙離合器變速箱和E-Diff電子差速器以及位於引擎和變速箱之間的MGU-K動能回收系統。此外，Ferrari法拉利專為296 GTB特別開發了全新系統，包括TMA (Transition Manager Actuator) 交替管理執行器和 6w-CDS (6-way Chassis Dynamic Sensor) 六向底盤動態感測器，更成為汽車領域的世界首創。
純電和混合動力模式之間的平順切換堪稱296 GTB的核心特性，並行的兩套動力模式在動態駕駛過程中均扮演著重要的角色，並由eManettino動力輸出選擇與經典的Manettino旋鈕共同運作。其中，eManettino控制按鍵可切換四種不同的動力操控模式：純電模式（eDrive）、混合動力模式（Hybrid）、性能模式（Performance）和排位賽模式（Qualify）。
- eDrive純電模式： 此模式下，內燃機引擎停止運作，後輪採純電驅動；在滿電的情況下，296 GTB可以135公里/小時的最高速度行駛25公里。
- Hybrid混合動力模式:：這是引擎點火時的預設啟動模式。在混合動力模式下，功率管理以達到最高效率為目標，而控制邏輯單元則決定內燃機引擎何時介入。引擎啟動後，車輛動力和性能將發揮至極致。
- Performance性能模式：在此模式下，內燃機引擎始終處於工作狀態，並協助維持電池效率，以確保車輛始終處於滿電狀態。這是能夠將296 GTB的性能完全釋放的最佳模式。
- Qualify排位賽模式：此模式可實現296 GTB的巔峰性能表現，但再充電效率也相對較低。
Ferrari 296 GTB 技術規格
引擎
類型 120°V6渦輪增壓引擎
總排氣量 2,992 cc
缸徑和衝程 88mm x 82mm
內燃機引擎*最大功率輸出 663 cv
混動系統最大功率輸出** 610 kW (830 cv) at 8,000 rpm
峰值扭力 740牛頓米 @ 6,250轉/分
引擎最大轉速 8,500轉/分
壓縮比 9.4:1
高壓電池容量 7.45 kWh
尺寸與重量
車身長度 4,565毫米
車身寬度 1,958毫米
車身高度 1,187毫米
軸距 2,600毫米
前輪距 1,665毫米
後輪距 1,632毫米
淨重*** 1,470公斤
淨重功率比 1.77 kg/cv
重量分佈 前40.5%/ 後59.5%
油箱容量 65升
輪圈和輪胎
前輪 245/35 ZR 20; 9J x 20”
後輪 305/35 ZR 20; 11J x 20”
制動系統
前輪 398 x 223 x 38毫米
後輪 360 x 233 x 32毫米
傳動系統
8速F1雙離合器波箱
電子控制系統
eSSC（電子側滑控制系統）: eTC、eDiff（電子差速器）、SCM（電磁流變吸震系統）、FDE 2.0（法拉利動態强化系統2.0）、EPS 、ABS 6w-CDS；ABS（高性能制動防鎖死系統）/ EBD（制動力分配系統）
性能表現
最高時速 > 330公里/時
0-100公里/時 2.9秒
0-200公里/時 7.3秒
200-0公里/時 107米
Fiorano賽道圈速 1’21” 秒
油耗與二氧化碳排放量
認證中
*98辛烷汽油
**eManettino控制按鍵的「Qualify排位賽模式」
***使用選配的輕量化零件