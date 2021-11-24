Toyota發財王牌Town Ace 50.9萬起挑起國產商用貨車熱戰!

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內外兼具 最高搭載TSS安全防護系統 顧好生意也要顧好頭家
Town Ace採用日系質感外觀設計，搭載14吋高強度鋼圈，更全車系標配LED頭/尾燈，照明度更佳，提升於夜間或天氣惡劣行駛時之辨識度，保障行車安全，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，Town Ace以大面積擋風玻璃與薄型化A柱設計，創造超大駕駛視野，強化駕駛安全性。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，大幅提升長途駕駛舒適性。此外，Town Ace全車系標配雙SRS氣囊*5，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，配備設定超越市場上現有小商車框架，不只顧好生意，Town Ace更顧好頭家。
世界級品質 耐操好用掛保證 打拼生意免煩惱
Toyota過去的瑞獅、INNOVA屢屢創下銷售佳績，擁有「耐操、好用、品質掛保證」等口碑，在消費者心中留下深刻印象。全新導入的Town Ace，除了Toyota耐久好用、好保養等品牌強項，更提供全車(不含貨床) 4年或12萬公里(以先到者為準)保固*2，以及貨床2年或5萬公里(以先到者為準)保固*2，讓頭家打拼生意免煩惱。
超大貨床提供超強載重 載更多賺更多 絕佳油耗 省油錢還能賺大錢
Town Ace搭載1.5L直列四汽缸引擎，提供最大馬力98 ps與最大扭力13.7kg-m，並提供手排、自排兩種變速系統，搭配適中車身尺寸與4.9m靈巧迴轉半徑，無論各種路況都能輕鬆行駛，自由無負擔地穿梭在台灣各地街頭巷弄。此外，透過較寬的車身設計，最大化貨床面積，創造出傲視同級的載貨大空間。除了超大貨床外，Town Ace載重最高可達960公斤*3，超強載貨力輕鬆滿足各種工作型態使用需求。Town Ace搭載全新節能科技引擎，幫頭家朋友們省油錢還能賺大錢。
11月25日起全台巡迴展車 預購就送限量招財交車禮 一訂發大財
本次等級編成，Town Ace提供鐵床手排、木床手排、木床自排、木床自排TSS等四種車型等級以滿足不同需求。車色選擇上，提供天鑽藍、雪貂白、極光銀等三種外觀車色；正式上市前將以汰舊換新預購價46.1萬元起接受客戶預先下訂(多退少不補)。即日起至正式發表前下訂之客戶，即可獲得預購交車禮－武德宮限量招財組一組，數量有限，送完為止。自11月25日起，Town Ace將於全台Toyota經銷商指定據點展開巡迴展示，喜愛Town Ace的頭家朋友們，可直接洽詢全台Toyota經銷商據點，詢問賞車訂車事宜。相關資訊亦可上Toyota 網站https://www.toyota.com.tw/event/202111_townace_preorder/ 查詢。
註1：汰舊換新預購價46.1萬元起為鐵床手排等級，此價格已扣除政府汰舊換新補助金額，詳細活動辦法與限制請參閱Toyota官網。
註2：新車車身不含貨斗保證為4年或12萬公里 (以先到者為準)，貨斗則提供2年或5萬公里保證(以先到者為準)。各項保證/保固詳細內容及限制請洽各地經銷商以瞭解車主服務手冊、保固手冊或保固卡內容。
註3：最高載重量係指鐵床手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註4：本項安全配備為木床自排TSS等級搭載。各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽各地經銷商以瞭解車主手冊內容。
註5：SRS氣囊及各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全國經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。
註6：實際售價將於上市後正式公告，多退少不補；車輛規格及配備皆以實車為準。