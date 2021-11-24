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目標年銷萬輛！Toyota 全新小商車 Town Ace 50.9 萬預購起跑

▲ 目標年銷萬輛！Toyota 全新小商車 Town Ace 50.9 萬預購起跑
▲ 目標年銷萬輛！Toyota 全新小商車 Town Ace 50.9 萬預購起跑

2GameSome - 有車賞

2021-11-24 18:25:01

Toyota 全新小型商用車 Town Ace 即日起接受預訂，提供鐵床手排、木床手排、木床自排、木床自排 TSS 四種車型等級。提供天鑽藍、雪貂白、極光銀等三種外觀車色；正式上市前將以汰舊換新預購價 46.1 萬元(*1)起接受客戶預先下訂（多退少不補）。即日起至正式發表前下訂之客戶，即可獲得預購交車禮－武德宮限量招財組一組，送完為止。11 月 25 日起，Town Ace 將於全台 Toyota 經銷商指定據點展開巡迴展示。

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Town Ace 即日起接受客戶預訂。
Town Ace 即日起接受客戶預訂。
耐操好用掛保證 打拼生意免煩惱

全新導入的 Town Ace，除了 Toyota 耐久好用、好保養等品牌強項，更提供全車（不含貨床）4 年或 12 萬公里（以先到者為準）保固*2，以及貨床 2 年或 5 萬公里（以先到者為準）保固*2

超大貨床提供超強載重

Town Ace 搭載 1.5L 直列四汽缸引擎，提供最大馬力 98 ps 與最大扭力 13.7kg-m，並提供手排、自排兩種變速系統，與 4.9m 靈巧迴轉半徑。此外，透過較寬的車身設計，最大化貨床面積，創造出傲視同級的載貨大空間。除了超大貨床外，Town Ace 載重最高可達 960公斤*3

最高搭載TSS安全防護系統*4 

外觀採用日系質感設計，搭載 14 吋高強度鋼圈，更全車系標配 LED 頭/尾燈，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，Town Ace 以大面積擋風玻璃與薄型化 A 柱設計，創造超大駕駛視野。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間。此外，Town Ace 全車系標配雙 SRS 氣囊*5，頂規更搭載原廠 TSS 主動式安全防護系統。

相關資訊亦可上Toyota 網站：https://www.toyota.com.tw/event/202111_townace_preorder/查詢。

車型等級

Town Ace

鐵床手排

木床手排

木床自排

木床自排TSS

預售價格*6

50.9萬

52萬

55萬

57萬

汰舊換新預購價

46.1萬

47.1萬

50萬

52萬

　

　

 

 

 

車長/車寬/車高(mm)

4,275 / 1,675 / 1,920

4,310 / 1,705 / 1,920

貨床長/貨床寬(mm)

2,430 / 1,585

2,445 / 1,585

迴轉半徑(m)

4.9

引擎

引擎型式

2NR-VE直列四汽缸

排氣量(c.c)

1,496

最大馬力(ps/rpm)

98/6,000

最大扭力(kg-m/rpm)

13.7/4,400

變速箱系統

五速手排

四速自排

前/後懸吊系統

獨立麥花臣式懸吊/葉片彈簧式附減震筒

輪胎規格/輪圈形式

175 R14 / 14吋高強度鋼圈

        
註1：汰舊換新預購價46.1萬元起為鐵床手排等級，此價格已扣除政府汰舊換新補助金額，詳細活動辦法與限制請參閱TOYOTA官網。

註2：新車車身不含貨斗保證為4年或12萬公里 (以先到者為準)，貨斗則提供2年或5萬公里保證(以先到者為準)。各項保證/保固詳細內容及限制請洽各地經銷商以瞭解車主服務手冊、保固手冊或保固卡內容。

註3：最高載重量係指鐵床手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。

註4：本項安全配備為木床自排TSS等級搭載。各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽各地經銷商以瞭解車主手冊內容。

註5：SRS氣囊及各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全國經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。

註6：實際售價將於上市後正式公告，多退少不補；車輛規格及配備皆以實車為準。

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