▲ 目標年銷萬輛！Toyota 全新小商車 Town Ace 50.9 萬預購起跑

全新導入的 Town Ace，除了 Toyota 耐久好用、好保養等品牌強項，更提供全車（不含貨床）4 年或 12 萬公里（以先到者為準）保固*2，以及貨床 2 年或 5 萬公里（以先到者為準）保固*2。
超大貨床提供超強載重
Town Ace 搭載 1.5L 直列四汽缸引擎，提供最大馬力 98 ps 與最大扭力 13.7kg-m，並提供手排、自排兩種變速系統，與 4.9m 靈巧迴轉半徑。此外，透過較寬的車身設計，最大化貨床面積，創造出傲視同級的載貨大空間。除了超大貨床外，Town Ace 載重最高可達 960公斤*3。
外觀採用日系質感設計，搭載 14 吋高強度鋼圈，更全車系標配 LED 頭/尾燈，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，Town Ace 以大面積擋風玻璃與薄型化 A 柱設計，創造超大駕駛視野。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間。此外，Town Ace 全車系標配雙 SRS 氣囊*5，頂規更搭載原廠 TSS 主動式安全防護系統。
車型等級
Town Ace
鐵床手排
木床手排
木床自排
木床自排TSS
預售價格*6
50.9萬
52萬
55萬
57萬
汰舊換新預購價
46.1萬
47.1萬
50萬
52萬
車長/車寬/車高(mm)
4,275 / 1,675 / 1,920
4,310 / 1,705 / 1,920
貨床長/貨床寬(mm)
2,430 / 1,585
2,445 / 1,585
迴轉半徑(m)
4.9
引擎
|引擎型式
2NR-VE直列四汽缸
|排氣量(c.c)
1,496
|最大馬力(ps/rpm)
98/6,000
|最大扭力(kg-m/rpm)
13.7/4,400
變速箱系統
五速手排
四速自排
前/後懸吊系統
獨立麥花臣式懸吊/葉片彈簧式附減震筒
輪胎規格/輪圈形式
175 R14 / 14吋高強度鋼圈
註2：新車車身不含貨斗保證為4年或12萬公里 (以先到者為準)，貨斗則提供2年或5萬公里保證(以先到者為準)。各項保證/保固詳細內容及限制請洽各地經銷商以瞭解車主服務手冊、保固手冊或保固卡內容。
註3：最高載重量係指鐵床手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註4：本項安全配備為木床自排TSS等級搭載。各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽各地經銷商以瞭解車主手冊內容。
註5：SRS氣囊及各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全國經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。
註6：實際售價將於上市後正式公告，多退少不補；車輛規格及配備皆以實車為準。