全新BMW 4系列Gran Coupé四門跑車。240萬元起耀眼登場

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鑑於眾多消費者對於全新4系列Gran Coupé四門跑車的高度期待，BMW總代理汎德於今(24)日假松山文創園區舉辦「THE 4前衛美學特展」，邀請四位台灣新銳攝影師與全新4系列共同創作，展演BMW對於美學的詮釋及超凡品味，並盛大發表全新4系列Gran Coupé四門跑車，同時更集結所有4系列家族，讓4系列Coupé雙門跑車與4系列Convertible敞篷跑車同步高調亮相。全新4系列Gran Coupé導入420i M Sport及430i M Sport兩款車型，正式售價為新台幣240萬元起。即日起，全新BMW 4系列Gran Coupé四門跑車也將於BMW全台展示中心耀眼亮相，延續「THE 4前衛美學特展」獨到鋒采，帶領眾人一起領略4系列Gran Coupé內蘊美學且奔放外顯的跑格魅力。
翩然而至 鋒芒跑魂風格獨具
全新4系列Gran Coupé四門跑車承襲家族獨特的DNA，優美且具侵略性的跑車線條結合完美車身比例，一展BMW品牌獨具的美學風範。視覺感受更富張力的雙腎型水箱護罩，結合眼神銳利的LED頭燈組、黑色高光澤Air Breather車側導流氣孔造型飾條、無窗框設計、全新平整化車門把手以及從B柱一路下傾的俐落車身流線，不僅呈現出優雅卻不失動感的獨特輪廓，再加上較上一代增添143mm的車長與27mm的車寬，讓全新4系列Gran Coupé四門跑車視覺感受更顯修長，而精工細琢的車身細節描繪，則為全新4系列Gran Coupé創造出優異的0.26Cd的低風阻係數。
420i M Sport及430i M Sport全面標配M Sport套件及緞面鋁質窗框，包含M款空力套件及M字樣車側銘牌，而420i M Sport採用18吋M空氣力學輪圈，430i M Sport更升級19吋M輪圈，結合閃耀動感藍色光芒的M煞車套件與M擾流尾翼，大幅強化4系列Gran Coupé四門跑車跑格視覺，完美彰顯專屬BMW四門運動跑車的嶄新美學理念。
極致前衛 豪華融匯跑格靈魂
BMW不僅為4系列Gran Coupé注入跑車靈魂，更使創新前衛科技完美融入，為4系列Gran Coupé四門跑車全面導入，以駕駛者為導向概念所打造的全數位虛擬座艙(12.3吋虛擬數位儀錶搭配10.25吋中控觸控螢幕)，結合具備直覺操作及豐富功能的iDrive 7.0使用者介面、iDrive手寫觸控旋鈕、智能衛星導航系統、智慧Comfort Access免鑰匙系統、360度環景輔助攝影、遠端3D監控、手機數位鑰匙、無線智慧型手機整合系統(支援Apple CarPlay與Android Auto)以及提供貼心服務與直覺操作的智慧語音助理2.0，宛如駕駛的個人助理隨侍在側。此外，為了讓駕駛能更專注於前方路況並享受恣意駕馭旅途，BMW更為430i M Sport導入可將豐富資訊投影至視線前方的車況抬頭顯示器，如車速、碰撞警示、速限、導航資訊等等均能完美呈現，讓駕駛能夠精準掌握路況與車輛狀態，搭配功能強大完備的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，永遠早先一步預先防護，塑造更安全的完美旅途。
為滿足更多消費者期待，4系列Gran Coupé四門跑車不僅延續4系列家族的前衛高調，更具備愜意舒適的五人乘坐豪華座艙，舉手觸及盡是M多功能真皮方向盤含換檔撥片、鋁質格紋飾板、Sensatec透氣皮質的雙前座跑車座椅含電動調整與駕駛座記憶功能，430i M Sport更追加電動玻璃天窗、Sensatec皮質細緻包覆儀錶檯與具備16具揚聲器且最大總輸出達464瓦的harmon/kardon高傳真音響系統，提供座艙乘員極致的感官享受；此外，4系列Gran Coupé四門跑車更能帶給使用者滿足各種生活型態的便利用車生活，透過40/20/40分離可傾倒後座椅背，最多能帶來高達1,290公升的充沛置物空間，結合具備寬闊行李廂開口的掀背式尾門設計，不僅可依不同需求彈性運用，更能完美滿足長途旅行的需求。
熱情渴望 操駕樂趣和鳴協奏
在品味細膩豪華的身影之下，更隱含著對於駕馭的渴望，全新4系列Gran Coupé四門跑車結合完美50:50車身配重、可對滿足多種駕馭路況的全新懸吊系統減震筒設計、引擎室及後軸增添的剛性強化拉桿結構，搭配較上一代分別加寬50mm與29mm的前、後輪距以及增添46mm的軸距，造就出絕佳的動態駕馭演出，讓乘坐的舒適性與BMW一貫的操駕樂趣，宛如一曲合鳴協奏。
全新4系列Gran Coupé四門跑車共導入420i M Sport及430i M Sport兩款車型，皆搭載2.0升BMW TwinPower Turbo直列四缸汽油引擎及Steptronic運動化8速手自排變速箱，具備雙渦流單渦輪增壓技術、高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC汽門揚程可變和Double-VANOS雙可變汽門正時等技術，420i M Sport具備184匹最大馬力與300牛頓米的最大扭力，0 到100 km/h僅需7.9秒；430i M Sport則擁有245匹最大馬力與400牛頓米的最大扭力，0 到100 km/h僅需6.2秒即可完成，展演BMW一貫令人驚豔無比的暢快駕馭感動。
全新BMW 4系列Gran Coupé鋒芒自成: https://mybmw.tw/4GranCoupe
全新BMW 4系列Gran Coupé線上攝影展: https://mybmw.tw/4GCExhibition
全新世代BMW 4系列Gran Coupé四門跑車車型價格表
| 車型
| 建議售價
| BMW 420i M Sport
| 240萬
| BMW 430i M Sport
| 289萬