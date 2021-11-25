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準外長重人權價值　德可望對中國更強硬

▲德國新政府內閣人選浮現，綠黨主席貝爾伯克可望成為首位女性外長。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國新政府內閣人選浮現，綠黨主席貝爾伯克可望成為首位女性外長。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-25 09:16:03

（中央社記者林育立柏林24日專電）德國新政府內閣人選浮現，綠黨主席貝爾伯克可望成為首位女性外長。從她矢言推動價值導向外交和新政府施政藍圖來看，德國可能調整梅克爾的中間路線，對中國採取更強硬立場。

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年僅40歲的貝爾伯克（Annalena Baerbock）是德國政壇的後起之秀，直言不諱的作風尤其受到年輕選民的歡迎。她經常批評總理梅克爾（Angela Merkel）對北京太軟弱，主張歐洲與中國的關係是「自由民主與獨裁之間的制度競爭」，支持歐美聯手制衡中國。

德國綠黨長年關注西藏和新疆的人權問題，可說是歐洲政壇最關心中國人權的政黨。貝爾伯克視歐盟為自由民主國家組成的價值觀聯盟，強調她主政後德國外交將更主動，以制衡獨裁國家的崛起。

綠黨也力挺台灣民主，近來主導提出友台決議的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）即出身德國綠黨。綠黨在大選的競選政見中主張不應違反台灣人民的意願實現統一，並支持擴大與台灣的政治交往。

貝爾伯克上月被問到台海局勢時曾表示，為阻止中國攻打台灣，德國應在外交上傳達清楚的訊號。

她還主張歐盟研擬新的台灣政策，以反制北京威脅並表達對台灣的支持，「歐盟與台灣的雙邊投資協定將是重要的訊號」。

德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨今天公布聯合執政協議，預計12月初上台。從這份文件來看，德國將對中國更強硬，不再像梅克爾那樣小心翼翼避免與北京對抗。

德國新政府在這份未來4年的施政藍圖中，不再提過去德中關係經常強調的「戰略夥伴關係」，而是凸顯兩國在貿易和政治體制的競爭關係，並指人權和國際法才是雙方合作的基礎。

為捍衛歐洲的價值和利益，德國新政府還主張加強協調歐盟內部及大西洋兩岸的中國政策，並打算與其他理念相同的國家合作，以「減少對中國的戰略依賴」。（編輯：馮昭）1101125

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